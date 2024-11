So leicht kannst du einen Hühner-Nudel-Topf ohne Fertigprodukt kochen

Erhitze Butter oder Öl in einem großen Topf und brate das Gemüse darin an. Würze mit Salz und Pfeffer.

Wasche das Fleisch und tupfe es trocken. Gib es zusammen mit den Lorbeerblättern in den Topf.

