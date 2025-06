Perfekt für Low Carb: Hüttenkäse-Bowl mit frischen Zutaten

Kennst du das Gefühl, wenn du richtig Lust auf etwas Frisches hast, aber keine Lust, lange in der Küche zu stehen? Genau dann kommt diese herzhafte Hüttenkäse-Bowl ins Spiel! Mit nur wenigen Handgriffen zauberst du dir eine köstliche Mahlzeit für zwischendurch, die dank Avocado super cremig, durch Tomaten und Gurke schön knackig und mit Chiliflocken angenehm würzig ist. Egal, ob du sie zum Frühstück, als Snack oder sogar als leichtes Abendessen genießt – diese Bowl ist immer eine gute Wahl.

Gesund und proteinreich: herzhafte Hüttenkäse-Bowl

Wenn Hüttenkäse, auch bekannt als körniger Frischkäse, nicht schon regelmäßig auf deinem Speiseplan steht, solltest du das mal überdenken. Warum? Ganz einfach: Er steckt voll hochwertigem Eiweiß, dass dich lange satt hält und gleichzeitig deine Muskeln mit wichtigen Bausteinen versorgt. Besonders für Sportler oder diejenigen, die nach einer gesunden Mahlzeit suchen, ist er die perfekte Wahl. Ob in Bowls und Salaten, im Gebäck oder auf dem Brot, die Einsatzmöglichkeiten sind endlos.

Doch das ist noch lange nicht alles! Hüttenkäse liefert außerdem eine ordentliche Portion Kalzium für starke Knochen, ist dabei aber angenehm leicht und hat kaum Fett. Seine probiotischen Kulturen unterstützen zudem die Verdauung. Kein Wunder, dass er sich als Frühstück oder Snack so gut eignet: Er ist mild, cremig und nimmt andere Aromen wunderbar auf, egal ob süß oder herzhaft.

Die Zubereitung unserer herzhaften Hüttenkäse-Bowl ist kinderleicht und du brauchst gerade einmal fünf bis zehn Minuten dafür. Gib den Hüttenkäse in eine Schüssel, würze ihn mit etwas Salz, Pfeffer sowie Paprikapulver. Gib klein geschnittene Tomaten, Gurke und Avocado mit rein und vermenge alles. Zum Schluss kommt ein Schuss Olivenöl und ein Spritzer Zitronensaft drüber. Garnieren kannst du das Ganze mit ein paar Chiliflocken und etwas frischem Basilikum. Füllst du das Ganze in eine Lunch-Box mit verschiedenen Behältern 🛒 kannst du dir die herzhafte Hüttenkäse-Bowl auch gut ins Büro und in die Uni mitnehmen und alles vor Ort zusammen mixen.

Wenn es doch etwas Süßes oder Fruchtiges sein soll, kannst du unsere Rezepte für eine Hüttenkäse-Bowl mit Pflaumenkompott oder für Hüttenkäse mit Obstsalat ausprobieren. Und wenn du mal mehr Hunger hast, ist dieser Hüttenkäse-Wrap perfekt! Nichts dabei, was dich anmacht? Frag unseren Koch-Bot nach Ideen!

Hüttenkäse-Bowl Olivia 3.97 ( 98 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1/8 Gurke

30 g Tomaten

Etwas frisches Basilikum

1/2 Avocado

100 g körnigen Frischkäse

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/4 TL Paprikapulver edelsüß

1 EL Olivenöl

Etwas Zitronensaft

1/2 TL Chiliflocken Zubereitung Wasche und trockne die Gurke, Tomaten und das Basilikum. Schneide alles in kleine Stücke. Halbiere, entkerne und schäle die Avocado. Schneide ihr Fruchtfleisch in Würfel.

Gib den körnigen Frischkäse in eine Schüssel, würze mit Salz, Pfeffer sowie Paprikapulver und vermische das Ganze. Füge das Gemüse hinzu.

Beträufele die Hüttenkäse-Bowl mit Olivenöl sowie Zitronensaft und streue ein paar Chiliflocken und etwas Basilikum oben drüber, bevor du sie servierst.

