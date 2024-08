Hüttenkäse-Brokkoli-Auflauf: leichtes Ofengericht für warme Tage

Es muss nicht immer das ganz große Menü sein. Die einfachen und schnellen Gerichte sind manchmal einfach die bessere Wahl. Vor allem im Sommer, wenn der Appetit sich ohnehin in Grenzen hält und man auch nicht unbedingt Stunden in der Küche mit Kochen verbringen möchten. Man hat schließlich andere Pläne, wie an den See fahren zum Beispiel. Da der Hunger sich dann doch irgendwann meldet, bevorzugen wir leichte Gerichte, wie diesen Hüttenkäse-Brokkoli-Auflauf.

Einfaches Rezept für einen Hüttenkäse-Brokkoli-Auflauf

Der Hüttenkäse-Brokkoli-Auflauf besteht aus nur wenigen Zutaten. Du brauchst Hüttenkäse, Brokkoli, Eier und geriebenen Käse. Den Rest, die Gewürze, hast du mit Sicherheit bereits da.

Zuerst wird der Brokkoli gewaschen. Schneide die einzelnen Röschen ab und blanchiere sie zwei Minuten in kochendem Salzwasser. Lege sie im Anschluss in eine Schüssel mit Eiswasser. Das unterbricht den Garprozess und sorgt dafür, dass das Gemüse seine grüne Farbe behält.

Nun vermengst du den Hüttenkäse mit den Eiern und 50 Gramm des geriebenen Käses. Füge noch Salz, Pfeffer, getrockneten Oregano und Muskatnuss hinzu. Fülle alles in eine Auflaufform, streue den verbliebenen Käse darüber und schiebe den Auflauf zum Backen in den Ofen. Deine Arbeit ist hiermit offiziell erledigt. In der Zwischenzeit kannst du schon mal deine Tasche für den Badesee packen und dich auf dein Essen freuen.

Für eine besondere Note reiben wir die Auflaufform vor dem Befüllen mit Knoblauch ein. So musst du auf das würzige Knoblaucharoma in deinem Auflauf nicht verzichten, überdeckst damit aber auch nicht den Geschmack der anderen Zutaten.

Keine Lust auf einen Auflauf? Der Hüttenkäse-Wrap ist eine leckere Alternative. Auch eine Wrap-Pizza mit Hüttenkäse, Tomate und Ei ist schnell zubereitet. Oder gönn dir Hüttenkäsetaler mit einem Dipp. Die Zubereitung dieses Low-Carb-Snacks dauert nur 20 Minuten.