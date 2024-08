Sommerlicher Hüttenkäse-Feta-Salat mit Tomaten

Wusstest du, dass körniger Frischkäse nicht nur auf Brot schmeckt, sondern auch eine tolle Zutat ist, aus der du jede Menge Köstlichkeiten zubereiten kannst? Bei diesem Rezept ist der Käse die Hauptzutat in einem sommerlich-leichten Salat. Der Hüttenkäse-Feta-Salat mit Tomaten ist nicht nur ein Paradebeispiel der schnellen Küche, sondern auch perfekt für alle, die kalorienarm genießen möchten.

Der Hüttenkäse-Feta-Salat ist in 10 Minuten auf dem Tisch

Hüttenkäse ist ein richtiges Kraftpaket für alle, die sich kalorienbewusst und eiweißreich ernähren möchten. Da kommt unser Hüttenkäse-Feta-Salat mit Tomaten doch genau richtig. Der Salat ist in zehn Minuten fertig, schmeckt gut und ist auch noch gesund. Also, worauf warten? Schnapp die Hüttenkäse, Tomaten und Co. und probiere den Salat mit Hüttenkäse noch heute.

Die Zutatenliste für diesen schnellen Salat ist kurz. Du brauchst einen Becher Hüttenkäse, Feta, eine kleine Zwiebel, frischen Dill, etwas Olivenöl und Tomaten.

Zuerst kümmerst du dich um die frischen Zutaten. Schäle die Zwiebel und schneide sie in kleine Würfel. Danach wäschst du die Tomaten und schneidest sie in Scheiben. Nimmst du Cherrytomaten, dann teile sie einmal in der Mitte in zwei Hälften. Wasche auch den Dill und zupfe ihn klein. Danach teilst du den Feta in Würfel.

Mische als nächstes in einer Schüssel, Feta, Hüttenkäse und Zwiebel und rühre etwas Olivenöl unter. Würze mit Salz und Pfeffer, verteile die Tomaten auf dem Käse und streue den Dill darüber. Soll es etwas dazu geben, dann serviere den Salat mit Brot oder füge noch Nüsse bzw. Kerne hinzu. Gut schmecken Walnüsse, Kürbis- oder Pinienkerne dazu.

Salate sind eine tolle Alternative zu deftigen Gerichten im Sommer. Sie sind leicht, machen satt und kommen oft mit wenigen Zutaten aus. Mediterraner Genuss erwartet dich mit unserem Zucchini-Salat mit Hähnchen. Das Zeug dazu, dein neuer Lieblingssalat zu werden, hat der Reissalat Nam Khao. Magst du es fruchtig, dann ist dieser Salat mit Melone und Schinken einfach perfekt.