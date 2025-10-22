Dieser Hüttenkäse-Grieß-Auflauf mit Äpfeln ist Ofenglück pur

Ein Hüttenkäse-Grieß-Auflauf vereint alles, was du dir von einem warmen Ofengericht wünschst: Er ist cremig, leicht süß, angenehm sättigend und sorgt für ein wohliges Gefühl, das an Kindheit und Zuhause erinnert. Und das Beste: Wir lassen ihn uns schon zum Frühstück schmecken!

Hüttenkäse-Grieß-Auflauf mit Äpfeln: einfaches Frühstücksgericht

Schon unsere Großmütter wussten, wie man aus einfachen Zutaten wie Grieß, Milch und Eiern etwas Besonderes zaubert. Früher diente der Auflauf oft als süßes Mittagessen oder als Abendgericht, das nach einem langen Tag auf dem Feld für wohlige Wärme sorgte. Wir servieren ihn heute als sättigendes Frühstück.

Der Hüttenkäse verleiht dem Auflauf nicht nur Geschmack, sondern auch wertvolles Eiweiß. Der Grieß sorgt dafür, dass der Auflauf fest, aber trotzdem locker wird. Er macht das Ganze sämig und cremig, ohne schwer zu wirken. Außerdem liefert er komplexe Kohlenhydrate, die lange Energie geben.

Du kannst den Hüttenkäse-Grieß-Auflauf pur genießen oder mit Früchten kombinieren – frische Beeren, gebackene Äpfel oder ein Klecks Zwetschgenkompott passen hervorragend dazu.

Der Duft, der sich beim Backen in der Küche ausbreitet, wird nur von dem Moment getoppt, wenn der goldgelbe Auflauf endlich aus dem Ofen kommt.

Der Hüttenkäse-Grieß-Auflauf passt zu jeder Jahreszeit. Im Frühling kannst du ihn mit Rhabarber servieren, im Sommer mit frischen Beeren, im Herbst mit Äpfeln und Zimt, und im Winter schmeckt er auch ganz ohne Beilage – warm, weich und tröstlich.

Wenn du den Hüttenkäse-Grieß-Auflauf magst, wirst du auch diese Ofenideen fürs Frühstück lieben: Probiere den Haferflocken-Apfel-Auflauf für einen kernigen Start in den Tag, den Apfel-Zimt-Auflauf für gemütliche Morgen oder den Schoko-Bananen-Auflauf für echte Naschmomente.

Bei unseren Kollegen von Geniale Tricks findest du tolle Bastel- und Dekoideen. Hole dir dort Inspiration für deine Küche.

Hüttenkäse-Grieß-Auflauf mit Äpfeln Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 400 g Hüttenkäse

3 Eier

1 Spritzer Zitronensaft

1 Spritzer Vanilleextrakt

50 g Zucker

1 Prise Salz

70 g Weichweizengrieß

1 Prise Zimt

1 Apfel

1 Handvoll Beeren z.B. Johannisbeeren oder Himbeeren

Puderzucker Zubereitung Püriere den körnigen Frischkäse zu einer glatten Masse. Trenne die Eier und schalte die Eigelbe mit dem Zitronensaft, Vanilleextrakt und Zucker schaumig. Rühre den Frischkäse unter. Schlage das Eiweiß mit einer Prise Salz auf und hebe es unter die Masse. Rühre zum Schluss den Grieß und eine Prise Zimt unter. Fette eine Auflaufform leicht ein und heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Entkerne den Apfel 🛒 und schneide ihn danach in dünne Spalten. Fülle die Hälfte des Teigs in die Form. Schichte die Hälfte der Apfelscheiben obendrauf. Mache das gleich noch einmal mit dem restlichen Teig und den verbliebenen Apfelscheiben. Verteile außerdem noch die Beeren obendrauf. Backe den Hüttenkäse-Grieß-Auflauf 30-40 Minuten. Lass ihn danach abkühlen und bestreue ihn vor dem Servieren mit Puderzucker.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.