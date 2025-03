Eiweiß-Frühstück leicht gemacht: Hüttenkäse und frische Früchte

Morgens muss es oft schnell gehen. Lecker und gesund darf es trotzdem sein! Unser Rezept für Hüttenkäse mit Obstsalat ist in nur wenigen Minuten fertig und gibt dir alles, was du für einen energiegeladenen Start in den Tag brauchst: Frische Früchte für Vitamine, körnigen Frischkäse für Eiweiß und Pistazien für den extra Biss. Der Mix aus süßen, säuerlichen und nussigen Aromen macht jeden Löffel zum Genuss. Ein Frühstück, das satt macht und gleichzeitig leicht bleibt.

Mach dein Frühstück bunter: Hüttenkäse mit Obstsalat

Körniger Frischkäse, auch bekannt unter dem Namen Hüttenkäse, hat es nährstofftechnisch ganz schön in sich. Er hätte in viel mehr Gerichten einen Platz verdient. Warum? Er ist eine 1A-Proteinquelle und hält damit richtig lange satt. Gleichzeitig ist er kalorien- und fettarm, wodurch er zum idealen Lebensmittel für eine bewusste Ernährung wird. Neben der Protein-Power liefert er auch wichtige Mineralstoffe wie Kalzium und Magnesium, die wir für gesunde Knochen und Muskeln brauchen. Der Vorteil: Hüttenkäse ist supervielseitig. Ganz gleich, ob süß mit Früchten und Honig oder herzhaft mit Kräutern, Gemüse und Gewürzen – körniger Frischkäse kann einfach alles!

Dieses Rezept für Hüttenkäse mit Obstsalat ist ideal, wenn du morgens nicht viel Zeit hast und dennoch lecker frühstücken möchtest. Und wenn du dir, wie ich, vorgenommen hast, mehr Obst in deinen Speiseplan zu integrieren, ist unsere Frühstücksidee ebenso perfekt. Vermische einfach körnigen Frischkäse mit etwas Honig oder Ahornsirup und Zimt und bereite etwas Obstsalat aus Früchten deiner Wahl zu. Fülle den Hüttenkäse in eine Schüssel, gib den Obstsalat darauf und bestreue das Ganze mit ein paar gehackten Pistazien, Mandeln oder Haselnüssen. Natürlich kannst du das Frühstück auch super „on the go“ genießen. Fülle es dazu zum Beispiel in ein solches Frühstücksglas mit Löffel 🛒.

Keine Lust auf immer die gleiche Frühstücks-Kombo? Kein Problem! Das Rezept lässt sich super variieren. Mit Banane, Mango und Ananas wird das Ganze zum Beispiel gleich etwas exotischer. Auch bei der Wahl der Nüsse bist du vollkommen frei. Geröstete Cashewkerne oder Walnüsse ergänzen den Hüttenkäse mit Obstsalat ebenso wunderbar.

Wenn dir unser Rezept für Hüttenkäse mit Obstsalat geschmeckt hat, solltest du unbedingt mal diesen Obstsalat im Wrap gewickelt probieren. Mit einem Hüttenkäse-Brot startest du mit einer Extraladung Proteine in den Tag. Oder gönn dir eine Schüssel Quark mit Blaubeeren und Honig zum nächsten Frühstück. Auf der Suche nach noch mehr Frühstücksideen? Frag unseren Koch-Bot!

Hüttenkäse mit Obstsalat Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Orange

1 Apfel

50 g Blaubeeren

75 g Trauben

1 Limette

400 g körniger Frischkäse

1 EL Honig

1 TL Zimt

30 g Pistazien Zubereitung Wasche und trockne das Obst. Schäle die Orange und schneide sie gemeinsam mit dem Apfel in kleine Stücke. Gib die Apfel- und Orangenstücke zusammen mit den Beeren und Trauben in eine Schüssel. Presse den Saft der Limette aus und gib ihn zum Obst. Vermenge alles miteinander.

Vermische in einer separaten Schüssel körnigen Frischkäse mit etwas Honig und Zimt. Hacke die Pistazien klein.

Gib den Honig-Zimt-Frischkäse in Schüsseln, verteile den Obstsalat darauf und bestreue das Ganze mit gehackten Pistazien.

