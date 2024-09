Dieser Hüttenkäse-Pie versüßt dir direkt aus dem Ofen den Morgen

Ein leckeres Frühstück am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Besonders, wenn es duftend und frisch aus dem Ofen kommt. Lass dir deshalb unseren Hüttenkäse-Pie mit Rosinen nicht entgehen! Mit Hüttenkäse, Grieß und einer Handvoll Rosinen zauberst du ohne viel Arbeit einen wunderbaren Wohlfühlmoment in deiner Küche, der das Aufstehen selbst Morgenmuffeln erleichtert. Legen wir los!

Hüttenkäse-Pie: mit oder ohne Rosinen lecker

Da sich bei Rosinen bekanntermaßen die Geister scheiden, kannst du sie für die Zubereitung des Gerichts weglassen, Weißt du, was du stattdessen nehmen kannst? Nichts, denn der Pie schmeckt auch ohne Extra wunderbar. Wenn du trotzdem ein fruchtiges i-Tüpfelchen hinzufügen möchtest, schmecken alle möglichen Beeren ausgezeichnet. Außerdem sorgen sie für einen hübschen Farbakzent in deinem goldgebackenen Hüttenkäse-Pie.

Der Hüttenkäse-Pie ist nicht nur köstlich, sondern steckt auch noch voller Eiweiß. Der Star dieses Gerichts ist natürlich proteinhaltiger Hüttenkäse, eine körnige Frischkäsesorte, die in allen möglichen Gebäcken, aber auch pur unwiderstehlich lecker ist. Der heimliche Star in unserem Pie aber ist Grieß. Dabei handelt es sich um grob gemahlenes Getreide, meist aus Weizen oder Hartweizen. Er hat eine leicht körnige Textur und schmeckt klassischerweise als Grießbrei ausgezeichnet. Durch seine Fähigkeit, Flüssigkeit aufzusaugen, ist er ideal für Teige, Puddings oder Aufläufe – und natürlich für unseren Hüttenkäse-Pie!

Was Grieß zudem auszeichnet, ist sein hoher Anteil an komplexen Kohlenhydraten. Diese sorgen dafür, dass die Energie des Frühstücks langsam und gleichmäßig im Körper freigesetzt wird. Das ist perfekt für einen langen Tag, denn so bleibt man lange satt und vermeidet die bekannten Heißhungerattacken, die von schnellen Zuckerlieferanten wie Weißbrot oder süßem Gebäck verursacht werden.

Grieß und Hüttenkäse – ob zusammen oder getrennt, beide Lebensmittel geben ein wunderbares Frühstück ab. Das zeigt nicht nur unser Hüttenkäse-Pie, sondern auch dieser leckere Grießbrei mit Pflaumen-Apfel-Kompott oder der Apfel-Rosinen-Grieß-Auflauf. Eine herrliche Idee ist auch dieses leckere Hüttenkäse-Brot.