So schnell machst du eine Hüttenkäse-Pizza

So schnell kann es gehen, eine Pizza selbst zu backen, und zwar von Beginn an: Für diese Hüttenkäse-Pizza machen wir sogar den Teig selbst, aber ganz unkompliziert, ohne Hefe und vor allem ohne Wartezeit. Klingt interessant? Das ist es auch, und vor allem richtig lecker!

Schnelle Hüttenkäse-Pizza: Rezept für Eilige

Wenn dich der Hunger auf Pizza packt, du aber kein Fan von Tiefkühlware bist, dann ist diese Hüttenkäse-Pizza genau die richtige für dich. Für den Teig benötigen wir neben dem körnigen Frischkäse nur noch geriebenen Käse, etwas Mehl, Backpulver, zwei Eier sowie Salz und Pfeffer. Diese Zutaten vermengen wir zu einem Teig, den wir auf einem Blech mit Backpapier ausbreiten und dann schon einmal im Ofen vorbacken.

In der Zwischenzeit kümmern wir uns um den Belag für unsere Hüttenkäse-Pizza. Im Prinzip kann man diese immer wieder anders toppen, also entscheide selbst, worauf du Lust hast. Zunächst verrühren wir etwas Tomatensoße mit italienischen Kräutern. Da wir simple Pizzen mögen, greifen wir darüber hinaus nur noch zu Kirschtomaten, Basilikum und roten Zwiebeln. Die Kirschtomaten schneiden wir in Hälften, die Zwiebel in dünne Ringe.

Gut zu wissen: Es gibt viele Arten, einen Pizzateig zu backen und auch bei dessen Zutaten hat man zahlreiche Möglichkeiten. Wir zeigen dir, wie du einen echt italienischen Pizzateig zubereitest oder eine Low-Carb-Variante aus Blumenkohl. Probier’s aus!

Ist der Pizzaboden vorgebacken, holen wir ihn wieder aus dem Ofen und bestreichen ihn mit der Tomatensoße. Danach streuen wir ein wenig Käse darüber und verteilen die Zwiebel- und Tomatenstücke darauf. Nun muss die Hüttenkäse-Pizza noch einmal kurz in die Röhre und vor dem Servieren legen wir den Basilikum drauf. Das war’s!

Backe als Nächstes eine Raclette-Pizza mit Zucchini und Kartoffeln oder eine würzige BBQ-Chicken-Pizza. Und wusstest du, dass man Pizza sogar im Airfryer machen kann? Die passende Heißluftfritteuse dafür gibt’s schon für wenig Geld zum Beispiel online 🛒. Wir wünschen dir viel Vergnügen und einen guten Appetit!

Hüttenkäse-Pizza Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 2 Eier M

100 g Hüttenkäse

1 EL Mehl

1/2 TL Backpulver

120 g Käse gerieben

Salz und Pfeffer Für den Belag: 1 rote Zwiebel

1 Handvoll Kirschtomaten

1 Handvoll Basilikum

4 EL Tomatensoße aus dem Glas

1 EL italienische Kräuter getrocknet Zubereitung Verrühre die Eier mit dem Hüttenkäse. Mische das Mehl mit dem Backpulver und rühre es unter die Mischung.

Hebe 90 g geriebenen Käse unter. Würze den Teig mit Salz und Pfeffer.

Lege ein Blech mit Backpapier aus und verteile den Teig als Pizzaboden darauf. Backe ihn bei 200 °C Ober-/ Unterhitze für 10 Minuten vor.

Ziehe derweil die Zwiebel ab und schneide sie klein. Wasche die Kirschtomaten und den Basilikum und halbiere die Tomaten.

Verrühre die Tomatensoße mit den Kräutern.

Hole den Pizzateig aus dem Ofen und verteile die Soße und den restlichen geriebenen Käse darauf. Streue die Zwiebel- und Tomatenstücke darauf und backe die Pizza weitere 5 Minuten. Verteile vor dem Servieren den Basilikum auf der Pizza. Notizen Sollte der Teig zu feucht sein, gib noch etwas mehr Mehl dazu.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.