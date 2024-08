Hüttenkäse-Tasche mit Zucchini-Parmesan-Füllung: leckeres Fingerfood

Zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung gehört Eiweiß einfach dazu. Es ist aber oft nicht einfach, die erforderliche Menge an Proteinen in den täglichen Speiseplan zu integrieren. Wir haben deshalb heute ein leckeres und vor allem schnelles Rezept für dich, mit dem du die etwa Hälfte deines Tagesbedarfs an Proteinen schon einmal decken kannst. Neugierig? Dann bereite mit uns eine Hüttenkäse-Tasche mit Zucchini-Füllung zu.

Perfekter Snack für den kleinen Hunger: Hüttenkäse-Tasche mit Zucchini-Füllung

In unserer Hüttenkäse-Tasche kommt der körnige Frischkäse gleich zweimal vor: einmal verarbeiten wir ihn im Teig und dann zusammen mit Zucchini in der Füllung. Aber zuerst bereiten wir eine Art Crêpeteig aus dem Käse, Stärke und Eiern zu.

Vermische dafür die Hälfte des Hüttenkäses mit den Eiern und der Stärke zu einer gleichmäßigen Masse, würze sie mit Salz und Pfeffer und brate sie dann in einer Pfanne mit etwas Öl wie ein Crêpe an.

Hüttenkäse-Tasche mit Zucchini-Füllung: eiweißreicher Snack Unsere Hüttenkäse-Tasche mit Zucchini-Füllung versorgen dich mit Eiweiß pur und sind zudem ein schnell gemachter Snack für Zwischendurch.

In der Zwischenzeit kümmerst du dich um die Füllung. Wasche die Zucchini, entferne die Enden und reibe sie dann mit einer Küchenreibe klein. Hier haben wir einen Tipp für dich: Streue etwas Salz über die Zucchini-Raspel. Das entzieht dem wasserhaltigen Gemüse die Flüssigkeit. Gib die Zucchini auf ein Küchentuch und wringe es gründlich aus. So lässt sich das Gemüse für die Füllung besser verarbeiten.

Mische die geraspelte Zucchini mit dem Rest des Hüttenkäses, dem Parmesan und der Zwiebel und verteile die Füllung in die Mitte des Crêpes. Klappe den Teig von allen vier Seiten um, sodass die Füllung vollständig bedeckt ist. Zum Schluss wendest du die Hüttenkäse-Tasche vorsichtig und brätst sie von der anderen Seite ebenfalls kurz an.

