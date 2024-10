Diese Hüttenkäse-Zwiebel-Tarte schmeckt nach Herbst

Der Herbst ist die Zeit der Zwiebelkuchen. Wir wandeln den kulinarischen Klassiker allerdings ein wenig ab und verpassen ihm mit einem Boden aus Blätterteig und einer ordentlichen Portion Hüttenkäse ein Upgrade. Das Ergebnis: sehr lecker! Back mit uns eine schnelle Hüttenkäse-Zwiebel-Tarte.

Einfaches Rezept für Hüttenkäse-Zwiebel-Tarte

Tartes sind eine wunderbare Möglichkeit, aus Lieblingszutaten ein schnelles und köstliches Gericht zu zaubern. Kein Wunder, dass wir die herzhaften Kuchen so lieben. Aber nicht nur ihre einfache Zubereitung und der Geschmack überzeugen, sondern auch die Vielseitigkeit, wie du sie zubereiten kannst. So kannst du sie je nach Jahreszeit immer wieder neu zusammenstellen. Heute steht eine Variante des Zwiebelkuchens an – eine Hüttenkäse-Zwiebel-Tarte um genau zu sein. Legen wir mal los!

Damit die Tarte richtig schön knusprig wird, backen wir sie mit einem Blätterteig, den wir im Supermarkt besorgen. Rolle ihn aus und lege ihn in eine Tarteform, die du vorher mit etwas Butter eingestrichen hast. Achte darauf, auch den Rand mit Teig auszufüllen. Danach stichst du mit einer Gabel einige Male in den Boden des Teigs. Das verhindert, dass er beim Backen zu sehr aufbläht.

Ist das erledigt, schälst du die Zwiebeln, schneidest sie in dünne Ringe und brätst sie in einer Pfanne mit Öl leicht braun an. Die Zwiebeln sollten dabei nur etwas karamellisieren und nicht durchbraten. Vermische als nächstes den Hüttenkäse mit den Eiern und der Sahne zu einer glatten Masse, die du mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmeckst. Lege einen Teil der Zwiebelringe auf den Boden der Tarte und verteile die Hüttenkäse-Mischung darüber. Belege die Tarte mit den restlichen Zwiebelringen und backe sie für eine knappe halbe Stunde im Ofen. Wenn die Hüttenkäse-Masse gestockt ist und eine leicht braune Farbe hat, ist die Tarte fertig. Bestreue sie vor dem Essen noch mit gehackter Petersilie oder Nüssen und lass dir die Hüttenkäse-Zwiebel-Tarte schmecken.

Darf es öfter eine herzhafte Tarte mit Mittag- oder Abendessen sein? Dann schmecken dir vielleicht auch unsere Blätterteig-Tarte mit Spinat und Feta, diese Kartoffel-Blätterteig-Tarte oder diese Tomatentarte mit Feta.