Hüttenkäsebällchen aus dem Airfryer: proteinreiches Fingerfood

Hier kommt dein neuer Lieblingssnack! Hüttenkäsebällchen aus dem Airfryer sind perfekt für jeden Anlass, Geschmack oder Heißhungeranfall, denn sie lassen sich sowohl süß als auch herzhaft zubereiten und schmecken knusprig-himmlisch. Durch ihre Zubereitung im Airfryer sind sie zudem fettarm, was besonders toll ist, wenn du auf deine Ernährung achtest. Let’s go!

Einfaches Rezept für Hüttenkäsebällchen aus dem Airfryer

Du kennst bestimmt Quarkbällchen, oder? Die kleinen Krapfen, die besonders zum Karneval als süßer Snack für unterwegs vernascht werden? Die sind wirklich lecker. Blöd nur, dass sie frttiert werden müssen. Zwar schmecken sie dadurch gut, aber besonders für Leute, die auf ihre Linie achten wollen, sind sie manchmal einfach nicht das Richtige. Deshalb heißt es nun: Bühne frei für die Hüttenkäsebällchen aus dem Airfryer!

Diese Hüttenkäsebällchen aus dem Airfryer sind wahre Wunder-Snacks! Denn sie schmecken nicht nur lecker, sondern stecken dank des körnig-cremigen Käses voller guter Zutaten. Er ist eine hervorragende Quelle für Eiweiß und Kalzium und enthält nur wenig Fett, was ihn zu einer idealen Zutat für gesundheitsbewusste Menschen macht.

Das beste an unseren Hüttenkäsebällchen aus dem Airfryer: Du kannst sie süß wie herzhaft zubereiten! Für die süße Variante verwenden wir Zucker und Vanille. Böse Zungen werden die Bällchen durch die Verwendung von Zucker als „ungesund“ bezeichnen, aber hier macht die Dosis das Gift. Iss vielleicht – auch wenn es schwerfällt – nicht alle dieser Bällchen auf einmal, und schon ist alles nur noch halb so wild.

Für die herzhafte Variante der Hüttenkäsebällchen verwenden wir frische, gehackte Kräuter, Salz und Pfeffer. Diese deftigen Bällchen sind die perfekte Wahl, wenn du Lust auf einen gemütlichen Abend vor dem Fernseher oder mit Freunden und Freundinnen im Garten hast und noch etwas Kleines zum Snacken suchst. Wie auch immer du sie am liebsten zubereitest: Hüttenkäsebällchen aus dem Airfryer sind eine Wucht!

Wir lieben Hüttenkäse in all seinen Zubereitungsmöglichkeiten. So schmecken und diese Käsepfannkuchen zum Frühstück besonders gut. Die Hüttenkäse-Tasche mit Zucchini-Füllung ist ein schnelles Mittag- oder leichtes Abendessen und der Zucchini-Auflauf mit Hüttenkäse schmeckt ebenfalls zu jeder Zeit.