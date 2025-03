Lieblingsdrink in Kuchenform: Wir backen Hugo-Torte

Der Frühling naht, es ist zu spüren: Die Sonne lässt sich wieder häufiger blicken, die ersten Vögel singen, es sind vereinzelt Blüten zu bewundern. Da wächst die Lust nach sommerlichen Getränken. Wäre es nicht toll, wenn man diese Lieblingsdrinks auch als Kuchen vernaschen könnte? Diese Hugo-Torte erfüllt dir den Wunsch!

Hugo-Torte: frühlingshafter Hingucker

Frühlings lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte – es ist endlich so weit, der Winter scheint langsam ein Ende zu haben. Zeit für frühlingshafte Drinks und Kuchen! Die Vorfreude ist so groß, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Mit einem spritzigen Hugo? Mit einer hübschen Torte? Die Entscheidung kannst du dir sparen! Die Hugo-Torte vereint nämlich beide Favoriten elegant miteinander.

Hugo ist ein beliebter Frühlingscocktail, der aus Prosecco, Holunderblütensirup, Minze und Mineralwasser besteht. Gern wird er außerdem mit frischer Limette abgeschmeckt. Bei dem Drink handelt es sich um eine Abwandlung einer Weißweinschorle. Diese wird in Österreich gern mal mit einem Schuss Holunderblütensirup serviert. Ein findiger Kochbuchautor kreierte um das Jahr 2005 herum in Südtirol dann einen Cocktail, abgeleitet von der beliebten Wein-Holunderblütenkombi. Er sollte als Alternative zu dem oftmals sehr bitteren Aperol Spritz dienen und kam gut an.

Unsere Hugo-Torte fängt das Flair des beliebten Aperitifs ein. Das geschieht durch eine köstliche Mascarponecreme, die mit Prosecco und Holunderblütensirup angereichert wird. Mit etwas grüner Lebensmittelfarbe verleihen wir der Creme ein frühlingshaftes Aussehen, bevor wir einen mit Holunderblütensirup getränkten Biskuitboden damit umhüllen. Obendrauf kommen noch ein paar gezuckerte Limettenscheiben und natürlich etwas frische Minze und die Kreation ist perfekt. Deine (erwachsene) Familie wird Augen machen. Wenn Kinder mit am Tisch sitzen, lass den Prosecco einfach weg. Soo lecker!

