Café-Feeling für daheim: So klappt’s mit dem Iced-Blaubeer-Matcha-Latte

Schnapp dir ein Glas und mach dich bereit für den coolsten Drink des Sommers! Der Iced-Blaubeer-Matcha-Latte vereint frische Blaubeeren, hochwertigen Matcha und cremige Milch zu einem geschmacklichen Abenteuer. Ob für einen gemütlichen Nachmittag auf dem Balkon oder als Hingucker beim Brunch mit deinen Freunden: Du brauchst nur ein paar frische Zutaten und wenige Minuten Zeit. Bereit, dich durch den Sommer zu schlürfen? Legen wir los!

So bereitest du den Iced-Blaubeer-Matcha-Latte zu

Nachdem die Social-Media-Welt im vorigen Jahr den Strawberry Matcha Latte für sich entdeckt hat, geht es nun mit einer neuen Kreation weiter. Denn wer sagt, dass sich nicht auch andere Beeren mit dem leuchtend-grünen Matcha mixen lassen. Niemand, genau!

Spätestens seit es wieder warm und der Sommer so langsam eingetrudelt ist, sehe ich immer wieder Leute mit den verschiedensten Iced-Latte-Kunstwerken durch die Stadt spazieren. Neben Strawberry Matcha Latte und Mango Matcha Latte ist mir auf diesem Wege auch immer wieder der Iced-Blaubeer-Matcha-Latte begegnet.

Das Trendgetränk sieht nicht nur fantastisch aus, sondern schmeckt auch so. Natürlich habe ich das gleich selbst in Erfahrung gebracht. Auch wenn der Barista meines Vertrauens sich wohl über meinen täglichen Besuch im Café freut, mein Geldbeutel tut es nicht unbedingt. Daher musste ein Rezept her, wie ich den Iced-Blaubeer-Matcha-Latte auch einfach zu Hause selbst machen kann. Und Überraschung… es ist gar nicht schwer.

Du brauchst nur aus frischen oder tiefgefrorenen Heidelbeeren ein Püree zu kochen. Dieses gibst du dann zuerst ins Glas, bevor du es mit einigen Eiswürfeln und der Milch deiner Wahl auffüllst. Verteilst du das Püree auch etwas an der Innenseite des Glases sorgt das für einen schönen Farbverlauf.

Solange das Püree etwas abkühlt, kannst du den Matcha zubereiten. Dafür siebst du das Pulver in eine Schale, gießt es mit heißem Wasser auf und verrührst alles kräftig mit einem Matcha-Besen.

Zum Schluss gießt du das Glas mit dem Püree und der Milch mit dem Matcha auf. Fertig!

Iced-Blaubeer-Matcha-Latte Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 1 Kochutensilien (gibt's online, z.B. hier 🛒 1 Matcha-Schale

(gibt's online, z.B. hier 🛒 1 Matcha-Besen Zutaten 1x 2x 3x 50 g frische Blaubeeren

1 EL Wasser

1-2 TL Ahornsirup nach Geschmack

1 TL Matcha-Pulver findest du online, z.B. hier 🛒

100 ml heißes Wasser

Eiswürfel

200 ml Milch nach Wahl Zubereitung Gib die frischen Blaubeeren mit dem Wasser und Ahornsirup in einen kleinen Topf. Erhitze die Mischung bei mittlerer Hitze und rühre, bis die Blaubeeren weich werden und aufplatzen. Zerdrücke sie leicht mit einem Löffel, um den Saft freizusetzen. Lass die Mischung kurz abkühlen.

Püriere das Ganze mit einem Pürierstab kurz fein und stelle es zur Seite.

Siebe das Matcha-Pulver in eine Schale, um Klümpchen zu vermeiden. Gieße 100 ml heißes (nicht kochendes!) Wasser dazu. Rühre kräftig mit einem Matcha-Besen oder einem Milchaufschäumer, bis der Matcha schaumig und glatt ist.

Gib das Blaubeerpüree in ein Glas. Fülle es zu etwa einem Drittel mit Eiswürfeln auf. Gieße nun mit der Milch deiner Wahl auf, lass aber Platz für den Matcha. Gieße diesen langsam oben drauf, damit ein schöner Schicht-Effekt entsteht.

Rühre den Latte vor dem Trinken gut um und genieß ihn kalt.

