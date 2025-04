Lust auf was Neues im Glas? Probier einen Iced Cherry Chai Latte

Wer braucht schon Starbucks, wenn man sich diesen Iced Cherry Chai Latte ganz easy zu Hause zaubern kann? Würziger Chai trifft auf eine fruchtig-süße und fluffige Kirschschaumhaube, die dir direkt den Frühling auf die Zunge zaubert. Dazu ein paar Eiswürfel, ein Schuss Agavendicksaft und gefrorene Kirschen als Topping – und fertig ist dein neuer Lieblingsdrink! Perfekt für die ersten richtig warmen Tage, kreative Kaffeepausen oder einfach, wenn du dir mal etwas Besonderes gönnen willst.

Kirschen, Chai und Sahne: Iced Cherry Chai Latte

Bei all den wilden und bunten Drinks, die immer wieder neu auf Social Media aufpoppen, ist es gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten. Gefühlt jagt ein Food-Trend den nächsten. Als ich zufällig auf Pinterest über ein Rezept für Iced Cherry Chai Latte gestolpert bin, wurde ich neugierig. Iced Chai Latte, Dirty Chai oder Strawberry Matcha Latte, okay. Aber Chai Latte in Kombination mit Kirschen? Erst war ich skeptisch. Doch dann kitzelte die Neugier meine Geschmacksknospen und ich wollte den Drink unbedingt mal probieren. Auf der Suche nach der Zubereitung, fand ich heraus, dass es sich ursprünglich um einen Starbucks-Drink handelt – wie könnte es auch anders sein?

Entstanden ist der Hype um das Hingucker-Getränk in den USA. Hier wurde der Iced Cherry Chai Latte im Frühjahr 2024 als limitierter Spring Drink eingeführt und ging sofort viral. Auf TikTok, Instagram und Pinterest war er plötzlich überall. Kein Wunder: Die Kombi aus würzigem Chai, cremig-fruchtigem Kirschschaum und eiskaltem Genuss ist einfach zu gut!

Regulär bekommst du ihn aktuell (noch) nicht in allen Starbucks-Filialen in Deutschland, aber du kannst ihn dir mit diesem Rezept ganz easy zu Hause zubereiten – und sogar nach deinem Geschmack anpassen.

Für den Iced Cherry Chai Latte bereitest du dir zunächst einen starken Chai zu und lässt diesen vollständig abkühlen. Am besten stellst du ihn einfach über Nacht in den Kühlschrank. Alternativ kannst du auch fertiges Chai-Konzentrat verwenden. Sobald der Chai kalt ist, kannst du ihn in ein großes Glas mit Eiswürfeln geben, Milch dazugeben und nach Wahl und Geschmack süßen. Nun widmen wir uns dem kalten Kirschmilchschaum. Mische dafür etwas Sahne, Milch und Kirschsirup und schäume das Ganze auf. Toppe den Iced Chai Latte damit. Zum Schluss kannst du deinen Spring Drink noch mit ein paar gefrorenen, klein gehackten Kirschen garnieren. Fröhliches Schlürfen!

Iced Cherry Chai Latte Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x Für den Iced Chai Latte: 1 Beutel Chai-Tee

150 ml Wasser

Eiswürfel

100 ml vegane Milch

Agavendicksaft zum Süßen, nach Geschmack Für den Cherry Cold Foam: 30 ml Schlagsahne

20 ml Milch

25 ml Sauerkirschsirup findest du online, z. B. hier 🛒 Außerdem: 1/2 EL gefrorene Kirschen Zubereitung Koche das Wasser und übergieße damit den Chai-Teebeutel.

Lass den Tee 5–7 Minuten ziehen, damit er schön kräftig wird. Entferne den Teebeutel und lass den Tee abkühlen – am besten im Kühlschrank.

Gib Eiswürfel in ein großes Glas. Gieße den kalten Chai und die Milch dazu. Süße mit Agavendicksaft nach deinem Geschmack und rühre gut um.

Mixe für den Cherry Cold Foam Schlagsahne, Milch und Sauerkirschsirup in einem hohen Gefäß. Schäume alles auf, bis eine luftige, cremige Konsistenz entsteht. Das geht am besten mit einem Milchaufschäumer oder einem kleinen Schneebesen.

Löffle den Cherry Cold Foam vorsichtig auf deinen Iced Chai Latte.

Hacke die gefrorenen Kirschen klein und toppe den Iced Cherry Chai damit.

