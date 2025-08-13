Sommerliebe für zu Hause: Iced-Erdbeer-Kokos-Matcha-Latte

Stell dir vor, du sitzt gemütlich auf dem heimischen Balkon, die Sonne kitzelt auf deiner Haut und in der Hand hälst du ein Kaltgetränk, das es genau so in deinem Lieblingscafé um die Ecke zu kaufen gibt: Iced-Erdbeer-Kokos-Matcha-Latte – ein Drink, der schmeckt, als würdest du Urlaub schlürfen. Erdbeerig-süß, cremig-kokosnussig, und mit einem Hauch von Matcha, der dir einen kleinen Energie-Kick verschafft. Klingt nach Sommer pur, oder?
So geht Iced-Erdbeer-Kokos-Matcha-Latte
Das Beste daran: Du brauchst keinen Barista-Kurs, um den Iced-Erdbeer-Kokos-Matcha-Latte auch zu Hause hinzubekommen! Schnapp dir ein paar frische Erdbeeren, cremige Kokosmilch, Milch und hochwertiges Matcha-Pulver – und los geht’s. Die Erdbeeren werden kurz gemixt, die Kokosmilch kommt aus der Dose und der Matcha wird mit Wasser schön aufgeschäumt.
Und dann kommt der spannende Teil der Zubereitung: Schichte die einzelnen Komponenten in ein großes Glas. Erst das fruchtige Erdbeerpüree und ein paar Erdbeerscheiben als Dekoration, dann Eiswürfel. Davon kannst du ruhig einige ins Glas geben, wer mag schon lauwarme Drinks? Anschließend folgen die Kokosmilch und zum Schluss ganz vorsichtig der aufgeschäumte Matcha.
Der rot-weiß-grüne Farbverlauf sieht hübsch aus und macht richtig Lust, den ersten Schluck des Iced-Erdbeer-Kokos-Matcha-Latte zu nehmen. Wenn die süße Erdbeere die cremige Kokosmilch trifft und der Matcha mit seiner leicht herben Note alles abrundet … das musst du einfach probieren!
Dieser Drink ist perfekt für heiße Sommertage, als kleiner Wachmacher oder einfach, um dir eine schöne Pause zu gönnen. Also genieße diesen kleinen, eiskalten Glücksmoment zu Hause. Du wirst es nicht bereuen – versprochen!
Dieser Sommer gehört dem Matcha! Und zwar in allen köstlichen Variationen. Wie wäre es zum Beispiel mit der heißen Version unseres Getränks, einem Erdbeer-Matcha-Latte? Mit seiner herrlich gelben Farbe lockt der Iced-Mango-Mango-Matcha-Latte. Ein toller Durstlöscher ist der Matcha-Limetten-Eistee. Genieß deinen Matcha-Sommer!
Iced-Erdbeer-Kokos-Matcha-Latte
Kochutensilien
- 1 Matcha-Set (z.B. dieses hier 🛒)
Zutaten
- 200 g Erdbeeren frisch oder tiefgefroren, plus optional etwas mehr zum Garnieren
- 1 EL EL Honig optional
- Eiswürfel
- 200 ml Kokosmilch
- 200 ml kalte Milch nach Wahl
- 2 TL Matcha-Pulver z.B. dieses hier 🛒
- 100 ml heißes Wasser
Zubereitung
- Wasche die Erdbeeren, entferne das Grün und schneide sie klein.
- Gib die Erdbeeren mit dem Honig in den Mixer und püriere sie zu einem glatten Püree.
- Verteile das Erdbeer-Püree direkt auf zwei Gläser und verstreiche es auch ein bisschen an der Innenseite der Gläser. Das sorgt später für einen schönen Farbverlauf.
- Füge Eiswürfel hinzu.
- Mische die Kokosmilch und Milch zusammen und verrühre sie gut miteinander. Gieße die Mischung vorsichtig in die zwei Gläser.
- Siebe das Matcha-Pulver in eine kleine Schale, um Klümpchen zu vermeiden und schäume das Ganze mit Hilfe eines Matcha-Besens mit dem heißen Wasser auf.
- Gieße die Gläser mit dem aufgeschäumten Matcha langsam auf. Garniere nach Belieben mit einigen Stücken frischer Erdbeeren.
- Genieße den Drink eisgekühlt.