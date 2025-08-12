Indisches Dal mit Linsen: leckeres Rezept aus der asiatischen Küche

Dal ist vor allem in der indischen, aber auch beispielsweise der pakistanischen Küche sehr beliebt. Auch wenn es manchmal auch als Daal oder Dhal bezeichnet wird, handelt es sich dabei immer um ein traditionelles Linsengericht, das als Beilage gereicht wird. Es zeichnet sich durch eine Vielzahl von Gewürzen aus, die ihm seinen ganz besonderen Geschmack verleihen.

So kochst du ein Dal

Zu den Gewürzen, die in einem Dal Verwendung finden, gehören beispielsweise Zimt, Kreuzkümmel und Kurkuma. Die Zubereitung ist wunderbar einfach, und auch, wenn man Dal als Beilage isst, können wir es ebenso gut als Hauptgericht empfehlen.

Dazu passen Fladen- oder Naanbrot sehr gut. Falls du lieber Reis damit kombinieren möchtest, ist das ebenfalls eine gelungene Wahl. Vor dem Servieren bietet es sich an, noch etwas gehackten Koriander über das Gericht zu streuen und dem Dal so nicht nur optisch, sondern auch geschmacklich zu verfeinern.

Besonders, wenn du dich vegan ernährst, ist Dal eine super Proteinquelle für dich. Da Veganer auf Fleisch und andere tierische Produkte verzichten, ist es besonders wichtig, dass sie Lebensmittel aufnehmen, die viele pflanzliche Eiweiße enthalten. Linsen und andere Hülsenfrüchte sind daher eine ausgezeichnete Wahl und Ergänzung im Speiseplan.

Wenn du es hierzulande schon einmal im Restaurant bestellt hast, war es mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich milder als das Original. Wobei man von „Original“ gar nicht sprechen kann, denn jede pakistanische und indische Familie hat ihre ganz eigenen Kniffe und Geheimrezepte. Magst du es etwas pikanter, erweitere unser Dal-Rezept um etwas Chili – entweder in Form einer gehackten Schote, Paste, eines Pulvers oder Chiliflocken.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bleiben wir noch ein wenig in der indischen Küche und kochen als Nächstes einen indischen Kartoffelauflauf mit Joghurtsoße! Du solltest unbedingt auch knusprige, gefüllte Samosas probieren. Natürlich erst, wenn du dir eine Portion Dal gekocht hast – also, los geht’s!