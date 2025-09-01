Dieser isländische Schokokuchen hat ein Geheimnis

Hast du schon mal isländischen Schokokuchen gebacken? Wenn nicht, dann solltest du das ungedüngt tun, denn du hast bisher etwas verpasst! Der Kuchen, der den schönen Namen Skúffukaka trägt, kombiniert saftigen Schokoteig mit einer überraschenden Zutat – Lakritze! Und das schmeckt richtig gut. Probier’s doch einfach mal selbst aus!

Skúffukaka: isländischer Schokokuchen mit Lakritze

Was ist das Beste am Kochen und Backen? Für mich ist es, dass es einfach nie langweilig wird. Immer, wenn ich denke, dass ich eine Geschmackskombination gut kenne, kommt etwas Neues dazwischen, das meine Sicht darauf vollkommen verändert. Nehmen wir zum Beispiel Schokolade und Lakritz. Super Kombi, meiner Meinung nach. Ich esse sie am liebsten als Konfekt, salzige Lakritze mit samtiger Schokolade umhüllt. Doch in letzter Zeit bin ich immer wieder auf Rezepte gestoßen, die ich so nicht kannte und von denen ich auch noch nie gehört hatte.

Eines dieser Rezepte ist Skúffukaka, ein isländischer Schokokuchen. Island ist, wie auch die anderen skandinavischen Länder, bekannt für sein Lakritz. Kein Wunder daher, dass etwas von dem bittersüßen Konfekt auch in Kuchen seine Verwendung finden kann. Im Falle dieses Schokokuchens wird etwas Lakritzpulver unter den Teig gemischt. Das verleiht ihm eine leichte Bitternote und eine besondere Süße, die hervorragend zum ebenfalls etwas bitter schmeckenden Backkakao passt.

Für die Verzierung von Skúffukaka gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst den isländischen Schokokuchen einerseits mit einer Schoko-Buttercreme versehen. Mir persönlich ist solch eine jedoch immer etwas zu mächtig. Daher entscheid ich mich gern für eine andere Möglichkeit: eine Glasur aus Kakao und Puderzucker und einige Kokosraspeln. Die ist nicht ganz so schwer und außerdem verleihen Kokosraspeln dem Kuchen den Look von schneebedeckten Gletschern – perfekt für Island!

Schokokuchen schmecken nicht nur mit Lakritze, sondern auch in allerlei anderen Formen. Backe doch auch mal einen Schokokuchen mit Pudding oder einen schnellen Schokokuchen ohne Mehl. Auch ein Schokoladen-Blechkuchen mit Kirschen ist ein echter Genuss!

Skúffukaka: isländischer Schokokuchen Nele 5 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 1 Blech Kochutensilien (ca. 40×30 cm, etwa hier 🛒 1 Backblech Zutaten 1x 2x 3x 300 g Mehl Type 405

50 g Backkakao

200 g weißer Zucker

1 TL Natron

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

3 TL Lakritzpulver z.B. hier 🛒

240 ml Buttermilch

120 g Butter geschmolzen

80 ml Espresso heiß, oder heißes Wasser

2 Eier Für die Glasur: 1 EL Kakaopulver

3 EL Puderzucker

1-2 EL Milch

Kokosraspeln nach Geschmack Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Vermische in einer großen Schüssel Mehl, Backkakao, Zucker, Natron, Backpulver, Salz und Lakritzpulver.

Verrühre in einer zweiten Schüssel Buttermilch, geschmolzene Butter, heißen Espresso und die Eier.

Gieße die flüssigen Zutaten zur Mehlmischung und verrühre alles zu einem glatten, dickflüssigen Teig.

Verteile den Teig gleichmäßig auf dem Blech. Backe den Kuchen für ca. 20-25 Minuten, bis er auf Fingerdruck leicht zurückfedert oder eine Stäbchenprobe sauber bleibt.

Lass den Kuchen vollständig auskühlen.

Verrühre Kakao, Puderzucker und Milch zu einer dickflüssigen Glasur und bestreiche den Kuchen damit. Streue die Kokosraspeln darüber.

