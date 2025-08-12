Trend-Cocktail: Träume dich mit dem Italian Martini in den Urlaub

Alle, die Lust auf Urlaub im Glas haben, dürfen sich heute über das Rezept für den Italian Martini freuen. Er ist ein echter Lieblingsdrink, der von den sonnigen Orten des Südens träumen lässt. Wer Fernweh hat, holt sich diesen farbenfrohen Drink ins Glas und erfreut sich am komplexen Aromenspiel des Aperitifs.

Rezept für Italian Martini mit Wodka

Der Italian Martini punktet mit spritzigen Orangen- und Zitronenaromen, erweitert durch den feinen Geschmack von Basilikum. Allein dieses Trio erinnert bereits an den nächsten Sommerurlaub im Süden.

Aber der Italian Martini kann noch mehr! Er lockt mit einer feinen Komposition aus süßen und bitteren Aromen. Dir sind allzu süße, schwere und sahnige Cocktails zu viel? Wunderbar, dann dürfte der Italian Martini für dich genau der richtige Drink sein. Damit der Cocktail nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch überzeugt, garnierst du ihn vor dem Servieren am besten noch mit einer Orangen- oder Zitronenzeste. Du kannst mit ihr leicht am Rand des Glases entlang reiben und die Schale anschließend ins Glas werfen.

Du magst den Geschmack von Zitrusfrüchten? Dann interessiert dich sicher, worin sich Mandarinen und Clementinen unterscheiden. Die spannenden Fakten rund um Geschmack, Anbau und Co. erweitern dein Leckerwissen um neues Know-how. Außerdem erklären wir dir, wie du Zitrusfrüchte am besten lagerst. Dank unserer Tipps sind deine Orangen und Zitronen bestens gebettet und halten sich länger frisch.

