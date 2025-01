Italienische Fischpfanne: So gut schmeckt Urlaub zu Hause

Hach, was wäre es doch schön, jetzt irgendwo im Süden dem trüben Wetter zu entfliehen. Durch ein sonniges Städtchen zu flanieren oder in einem Restaurant zu schlemmen und dabei aufs Mittelmeer zu blicken. Lässt der nächste Urlaub allerdings noch auf sich warten, müssen wir kulinarische Abhilfe schaffen und uns eben einfach woanders hinkochen. Beispielsweise dank einer italienischen Fischpfanne, die uns direkt maritime Gefühle auf den Tisch zaubert.

Rezept für italienische Fischpfanne: mal schnell dem Alltag entfliehen

Die italienische Fischpfanne punktet mit zartem Fischfilet, das in einer fruchtigen Tomatensoße gegart wird. Aromatisiert wird diese durch frische Kräuter, Zwiebel und Knoblauch sowie Oliven. Beim ersten Bissen könnte man meinen, man schmeckt die Sonne Italiens, die Tomaten reifen lässt und die Haut wärmt. Dabei sitzt man in der eigenen Küche. So geht kulinarischer Urlaub!

Die Zubereitung ist simpel, die Zutaten sind es ebenfalls. Aber der Geschmack ist es keinesfalls! Und genau dadurch zeichnet sich die italienische Küche aus: Traditionelle Rezepte schaffen es, wenige und einfache Produkte so in Szene zu setzen, dass aus ihnen eine wahre Geschmacksexplosion wird. Kräuter und Gewürze spielen dabei eine wichtige Rolle, aber auch Zutaten, die frisch und regional verwendet werden.

Schon gewusst? Viele Klassiker der italienischen Küche gehören zur sogenannten Cucina povera, der Küche der Armen. Was vor vielen Jahren in den Küchen von Menschen entstand, die wenig besaßen und aus ihren Vorräten dennoch fabelhafte Gerichte schufen, ist heute auf der ganzen Welt bekannt und beliebt. Spezialitäten wie das original Ragú alla bolognese, Pappa al Pomodoro oder Pasta e ceci sind nur einige der zahlreichen Speisen.

