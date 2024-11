Italienische heiße Schokolade weckt Kindheitserinnerungen

Was gibt es Besseres als eine dampfende Tasse heiße Schokolade? Na, wenn diese Schokolade dazu noch cremig und vollmundig ist! Italienische heiße Schokolade erfüllt beide dieser Voraussetzungen. Sie ist so dickflüssig, dass du sie löffeln oder auch Kekse hineinstippen kannst. Klingt gut? Hier ist das Rezept!

Rezept für italienische heiße Schokolade

Kindheitserinnerungen sind etwas Interessantes. Ich habe schon Dinge vergessen, die tatsächlich relevant waren, Gesichter sind mit entglitten und Orte in einer Art Nebel verschwunden. Andere Aspekte jedoch bleiben beinahe erschreckend präsent. Beispielsweise das erste Mal, dass ich eine italienische heiße Schokolade getrunken habe. Ich war mit meiner Familie auf Sardinien und der Urlaub war furchtbar. Es war eiskalt, das Wetter war schlimm und nichts lief so wie es sollte.

In unserer Verzweiflung flohen wir nach einem windig-feuchten Strandbesuch in ein kleines Café, um uns aufzuwärmen. Ich als kleines Kind, das weder italienisch noch richtig lesen konnte, überließ meinen Eltern die Auswahl. Kurz darauf stand eine Tasse dampfender Schokoladenpudding vor mir. Zumindest sah es auf den ersten Blick so aus. Kurz darauf stellten sich mehrere Dinge heraus: Das Getränk war etwas flüssiger als ein Pudding und ließ sich somit trinken und löffeln und dazu schmeckte es absolut großartig. Der Nachmittag war gerettet.

Bis heute halte ich italienische heiße Schokolade für die beste Version von Kakao, die es gibt. Ich weiß, das kann durchaus eine kontroverse Meinung sein, denn schließlich ist Geschmack verschieden. Ich kann dir nicht garantieren, dass dieses Rezept dein neuer Standard wird. Aber ich kann dir versprechen, dass sich ein Versuch lohnt. Übrigens: Am besten schmeckt die Schokolade aus einer hübschen Tasse und wenn du Cantuccini oder eine andere italienische Gebäckart darin eintaucht.

Rezepte für heiße Schokolade gibt es viele und sie sind so gut wie alle lecker. Koch dir doch mal eine mexikanische heiße Schokolade, die mit verschiedenen Gewürzen aromatisiert wird. Brauchst du einen kleinen Kick, probiere eine heiße Schokolade mit Earl Grey. Passend zur Saison ist eine Orangenschokolade mit Zimt.