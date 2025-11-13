Italienische Zitronenplätzchen: mediterranes Feeling auf dem bunten Teller

Mit diesen italienischen Zitronenplätzchen holst du dir ein Stück Italien nach Hause und sorgst beim Adventskaffee für fruchtige Abwechslung auf dem bunten Teller. Delizioso!

Italienische Zitronenplätzchen mit toller Optik

Die auch als „biscotti al limone“ bekannten Plätzchen sind ein echter Klassiker aus Italien, der einfach nachzubacken ist, gelingsicher und einfach köstlich. Und ordentlich was hermachen die kleinen Köstlichkeiten auch noch.

Für die Zubereitung der italienischen Zitronenplätzchen brauchst du noch nicht einmal Mehl, sondern lediglich gemahlene Mandeln. Zusammen mit Eiweiß und Zucker ergeben sie einen Teig, der in seiner Konsistenz an Marzipan erinnert. Da er auch ohne Butter auskommt, verläuft der Teig kaum. Ruhen muss er auch nicht, du kannst direkt los backen. Durch die Mandeln erhält der Teig eine nussige Note, sodass die Kekse an zitronige Amarettini erinnern.

Mit Zitronenschale verfeinert, wälzt du die italienischen Zitronenplätzchen in Puderzucker, drückst sie vorsichtig platt und backst den Teig. Heraus kommen weiche, intensiv duftende Plätzchen. Neben der Zitronenschale sorgen Kurkuma oder Safran für die tolle gelbe Farbe, Puderzucker für eine hübsche bröckelige Optik.

Damit sich die italienischen Zitronenplätzchen auf dem bunten Teller nicht einsam fühlen, haben wir noch mehr Keks-Rezepte für dich. Für süßen Nachschub sorgen kannst du zum Beispiel mit unseren Mini-Zimthörnchen oder Marzipankartoffeln wie von Oma. Steht dir der Sinn nach dem ganzen Süßkram eher nach einer herzhaften Kleinigkeit, kannst du dir auch unsere Champignons wie vom Weihnachtsmarkt einfach zu Hause zaubern.

Verpackt in schöne Gläser, kleine Boxen oder Tütchen, sind die italienischen Zitronenplätzchen auch ein tolles Mitbringsel für deine Lieben, mit denen du allen ein Lächeln ins Gesicht zauberst. Wenn sie nicht direkt weggeknabbert werden, sind die italienischen Zitronenplätzchen mehrere Wochen haltbar. Verschenke noch heute ein kleines Stück Italien!