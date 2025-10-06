Der italienische Apfelkuchen Torta di Mele versprüht Dolce Vita im Herbst

Hach Italien, du Sehnsuchtsort. Vor allem jetzt, da der Herbst bei uns Einzug hält, schwärmen wir noch einmal vom letzten Urlaub im Süden. Klar, wir freuen uns auch auf die kalte Jahreszeit, denn dann machen wir es uns mit einem Stück Kuchen erst so richtig gemütlich. Ein paar Erinnerungen an den Sommer dürfen uns dabei gerne noch begleiten, etwa in Form des italienischen Apfelkuchens Torta di Mele.

Kuchenklassiker aus dem Süden: italienischer Apfelkuchen Torta de Mele

Italien kennen und schätzen viele aufgrund seiner Pasta- und Pizzaklassiker. Aber das Land hat kulinarisch so viel mehr zu bieten. Neben herrlich aromatischen Fleisch- und Gemüsegerichten genießt man dort auch zahlreiche köstliche Gebäcke wie den italienischen Apfelkuchen Torta die Mele.

Der Teig des italienischen Apfelkuchens ist wunderbar locker und und bildet ein fluffiges Bett für die süß-säuerlichen Äpfel. Die Zutaten sind simpel, was typisch für viele Klassiker aus dem Süden ist. Die dort geborere Cucina Povera, also die Küche der armen Leute, zeichnet sich durch ihre Einfachheit aus. Langweilig ist die deshalb keineswegs, und auch der Begriff „Arme-Leute-Essen“ ist längst nicht mehr aktuell. Gerichte, die früher aus der Not heraus entstanden sind, begeistern heute Fans der italienischen Küche auf der ganzen Welt.

Die Torta di Mele ist schnell vorbereitet und landet bereits nach maximal 20 Minuten im Ofen. Alles, was du fürs Backen brauchst, hast du bestimmt bereits zu Hause, denn es handelt sich um simple, alltägliche Zutaten. Ist der italienische Apfelkuchen erst einmal in der Röhre, kannst du noch einmal die Fotos vom letzten Urlaub ansehen und dich währenddessen auf das erste Kuchenstück freuen.

Aus Italien kennen wir auch die süßen Hefebrötchen mit Sahne Maritozzi oder diesen italienischen Zitronenkuchen mit Ricotta. Sfogliatine sind knusprige Blätterteigkekse, die wir ebenfalls lieben.