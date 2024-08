Deutscher Klassiker auf italienisch: So machst du italienischen Kartoffelsalat

Die Deutschen lieben ihren Kartoffelsalat. Obwohl das Gericht so ur-deutsch zu sein scheint, gibt es auch in anderen Ländern eigene Kreationen dieses Klassikers. Heute schauen wir für kulinarische Inspiration rüber nach Italien, denn italienischer Kartoffelsalat ist etwas, was du probieren solltest.

Italienischer Kartoffelsalat: so einfach

Italienischer Kartoffelsalat klingt schick, dabei ist es ein perfektes Alltagsgericht. Schnell in der Zubereitung, gesund und lecker ist die tolle Kreation, die wunderbar in den Spätsommer passt. Und gut für den Geldbeutel ist er obendrein auch! Aber was ist das Italienische an diesem Kartoffelsalat? Er ist, wie viele Hits aus der italienischen Küche, genial einfach und kommt mit wenigen Zutaten aus. Oliven und Olivenöl spielen eine große Rolle. Dazu sonnengereifte Tomaten, Zwiebeln und Knoblauch und das Glück ist perfekt.

Wie immer kannst du dieses Rezept nach deinen Wünschen anpassen. Kleine Mozarellakugeln, Parmesan, Schinkenstreifen, Sardellen und Basilikum machen sich auch gut auf dem Salat. Lass deiner Kreativität freien Lauf. Doch unser italienischer Kartoffelsalat braucht wirklich nicht viel, um lecker zu sein. Daher nichts wie ran an die Kartoffeln. Diese werden zunächst 20 Minuten im Salzwasser gekocht. Nimm dafür eine festkochende Sorte.

Lass die Kartoffeln etwas abkühlen und pelle sie. Schneide sie in mundgerechte Stücke und gib sie in eine Schüssel. In einer separaten Schüssel rührst du das Dressing an, das aus Zitronensaft, Weißweinessig, gepresstem Knoblauch und Olivenöl besteht. Verteile es über die Kartoffeln, gib in dünne Streifen geschnittene Zwiebeln, gehackte Petersilie und Oliven dazu. Fertig ist ein Gaumenschmaus, der auch ein tolles Mitbringsel für die nächste Gartenparty ist.

Wenn dir italienischer Kartoffelsalat schmeckt, dann probiere auch den spanischen Kartoffelsalat, die Ensalada rusa. Schwedischer Kartoffelsalat ist bestimmt auch nach deinem Geschmack. Und wenn du Lust auf den deutschen Klassiker bekommen hast, ist unser Rezept für Omas Kartoffelsalat genau das richtige.