Italienischer Tomatensalat: das beste Sommerrezept

Tomatensalate gibt es sprichwörtlich wie Sand am Meer. Jedes Land, ja fast jede Familie hat wohl ein eigenes Rezept. Meine Lieblingsvariante ist der italienische Tomatensalat. Der kommt völlig ohne Schnickschnack und ausgefallene Zutaten aus und überzeugt trotzdem mit einer geballten Ladung Aroma.

Italienischer Tomatensalat: ein Klassiker, der nie aus der Mode kommt

Der Spätsommer gehört den Tomaten. Einem Gemüse, das genauso zur italienischen Küche gehört wie der schiefe Turm zu Pisa. Tiefrote, pralle und sonnengereifte Früchte voller Geschmack warten jetzt nur darauf geerntet und zu leckeren Gerichten verarbeitet zu werden. Wie wäre es mal mit einem Tomatensalat, der aus wenigen, aber besten Zutaten besteht? Diese italienische Variante beansprucht in der Zubereitung gerade einmal 20 Minuten deiner Zeit. Als Belohnung dafür bekommst du ein Geschmackserlebnis, das voller sommerlicher Aromen steckt.

Möchtest du den Salat selbst zubereiten, achte darauf Zutaten in möglichst guter Qualität zu kaufen. Das gilt vor allem für die Tomaten. Halbrote, harte und nach Wasser schmeckende Exemplare bringen nicht den gewünschten Geschmack in den Salat.

Eine in Würfel geschnittene Schalotte sorgt für einen würzigen Grundton, Oregano und Basilikum für die mediterranen Höhepunkte. Zusammengehalten wird alles von Olivenöl, mehr brauchst du gar nicht für ein gutes Dressing.

Genieße den Salat pur als Hauptgericht und erlebe den vollen Geschmack der einzelnen Komponenten. Auch zu Gegrilltem oder als Vorspeise mit italienischem Brot ist der Tomatensalat ein Highlight auf dem Tisch. Und noch ein Tipp: Streue geröstete Pinienkerne obendrüber für ein nussiges Extra.

Du möchtest noch mehr italienisches Lebensgefühl auf deinem Teller? Dann können wir dir unsere Auswahl an kulinarischen Klassikern aus dem mediterranen Land ans Herz legen. Darunter dieses Zucchini-Scarpaccia, das Reisgericht Frascarelli oder diese Pasta alla genovese Napoletana. Viel Spaß beim Nachkochen.

Italienischer Tomatensalat Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 600 g reife Tomaten

200 g kleine Mozzarellakugeln

1 Schalotte

1 EL Kapern online, zum Beispiel hier 🛒

1/2 Bund frisches Basilikum

2 EL gehackte Petersilie

50 g grüne Oliven entsteint

50 g schwarze Oliven entsteint

3 EL Olivenöl

1 TL getrockneter Oregano

schwarzer Pfeffer frisch gemahlen Zubereitung Wasche die Tomaten, entferne den Strunk und teile sie in Viertel.

Gieße die Mozzarellakugeln ab und lass sie gut abtropfen.

Schäle die Schalotte und schneide sie in Würfel.

Spüle die Kapern ab und hacke sie grob. Zupfe die Basilikumblätter von den Stielen und hacke sie klein. Schneide auch die Petersilie fein.

Fülle Tomaten, Mozzarella, Schalotte, grüne und schwarze Oliven sowie Kapern in eine Schüssel. Würze mit Olivenöl, Oregano und Pfeffer würzen. Mische alles gut durch.

Hebe Basilikum und Petersilie unter und serviere den Salat sofort zum Beispiel mit Ciabatta.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.