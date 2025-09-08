Jägerschnitzel-Auflauf verleiht dem Klassiker ein neues Gewand

Manchmal darf es deftig sein. Und zwar richtig. Dann fällt die Entscheidung, ob du nun ein herzhaftes Gericht aus der Pfanne oder einen Auflauf zubereiten willst, nicht leicht. Warum denn nicht beides? Dieser Jägerschnitzel-Auflauf ist genau das, was du in solchen Momenten brauchst. Er nimmt das Beste vom traditionellen Jägerschnitzel, packt es ganz unkompliziert in eine Form und lässt den Ofen alles mit Käse überbacken.

So machst du einen leckeren Jägerschnitzel-Auflauf

Traditionell heißt es, das Jägerschnitzel entstamme der österreichischen Küche und bezeichne ein Kalbsschnitzel in einer deftigen Pilzsoße, der sogenannten Jägersoße. Tatsächlich aber fand diese erstmals in der französischen Küche Erwähnung, wo sie als sauce chasseur bekannt ist. Um 1900 kombinierte der weltberühmte Koch Auguste Escoffier die Jägersoße erstmals mit Kalbsschnitzel. Die Kombination setzte sich durch und ist bis heute beliebt.

Doch hier soll es nicht um den Klassiker gehen, sondern um eine köstliche Abwandlung, den Jägerschnitzel-Auflauf. Das Grundprinzip davon: Schnitzel und Soße landen direkt gemeinsam im Ofen. Dabei brätst du die Schnitzel zwar kurz in der Pfanne an, jedoch in wesentlich weniger Öl als die panierte Variante. Das bedeutet weniger Bratfett auf der Bluse und weniger Fettspritzer, die du wegwischen musst.

Nebenbei kümmerst du dich um die Soße: Dafür brätst du zunächst Champignons schön golden an, mischst sie mit Zwiebeln und Knoblauch, löschst das Ganze mit Weißwein ab und fügst zum Schluss noch Sahne, Senf und etwas kräftige Brühe hinzu. Schichte Pilzsoße und Schnitzel in eine Auflaufform und streue Käse darüber. Im Handumdrehen steht das ganze im Ofen und wird köstlich überbacken – das ist etwas für den großen Hunger. Dazu passt Kartoffelpüree oder frisches Brot, aber auch pur schmeckt der Jägerschnitzel-Auflauf hervorragend.

Jägerschnitzel-Auflauf Nele 4 ( 160 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Kalbsschnitzel à ca. 150 g

Salz und Pfeffer

1 EL Öl zum Braten

300 g Champignons

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

50 ml Weißwein

50 ml Fleischbrühe

200 ml Sahne

150 ml Gemüse- oder Fleischbrühe

1 TL Senf

150 g geriebener Käse z. B. Emmentaler oder Gouda Zubereitung Würze die Schnitzel mit Salz und Pfeffer. Brate sie in etwas Öl in einer Pfanne bei starker Hitze ca. 2 Minuten pro Seite an – sie sollen nur leicht gebräunt sein. Nimm sie aus der Pfanne.

Putze die Champignons und schneide sie in Scheiben. Würfle Zwiebel und Knoblauch fein.

Brate die Champignons in der Schnitzel-Pfanne kräftig an, bis sie leicht gebräunt sind. Gib Zwiebel und Knoblauch dazu und dünste sie glasig.

Lösch mit Weißwein und Brühe ab und lass es kurz einkochen. Rühr Sahne, Brühe und Senf ein und lass alles 5 Minuten leicht köcheln. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Heiz den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Gib die angebratenen Schnitzel in eine Auflaufform 🛒 . Verteile die Pilzsoße darüber.

Streue den Käse gleichmäßig darüber und backe den Auflauf 20-25 Minuten, bis der Käse goldbraun ist.

