Janssons Frestelse: Die schwedische Version von Kartoffelauflauf wirst du lieben

Mit diesem Gericht wagen wir einen kulinarischen Blick über unsere Landesgrenzen hinweg auf die Teller unserer schwedischen Nachbarn. Dort gibt es einen Auflauf, der unter dem Namen Janssons Frestelse bekannt ist und übersetzt so viel wie Janssons Versuchung heißt. Bei uns ist dieses Gericht wenig geläufig, was schade ist und sich dringend ändern sollte. Immerhin schmeckt es einfach toll!

Janssons Frestelse: Wohlfühlessen aus dem hohen Norden

Möchtest du deinen kulinarischen Horizont erweitern, dann lohnt sich ein Blick nach Schweden. Das Land im Norden ist ohnehin schon bekannt für seine überragenden Süßspeisen. Ich sage nur: Zimtschnecken! Aber auch die herzhafte Küche kann sich sehen lassen. Ein typisches Gericht ist zum Beispiel Janssons Frestelse – ein deftiger Auflauf aus Kartoffel, Zwiebeln, Sahne und Anchovisfilets.

Die Zubereitung des schwedischen Auflaufs ist unkompliziert. Schäle die Kartoffeln und schneide sie in möglichst gleichmäßige Stifte. Schäle auch eine Zwiebel und schneide sie in Ringe. Die dünstest du in einer Pfanne glasig an.

Danach kommt die Hälfte der Kartoffelstifte in eine gebutterte Auflaufform. Verteile die gedünsteten Zwiebel und die Anchovis, die vorher gut abtropfen müssen, darauf. Bedecke sie mit den restlichen Kartoffeln, würze mit Salz und Pfeffer und gieße die Sahne über den Auflauf. Bevor er dann für 45 Minuten in den Ofen kommt, verteilst du die Semmelbrösel und Butterflocken darüber. Die sorgen dafür, dass eine knusprige, goldbraune Kruste entsteht. Danach heißt es abwarten, bis der Auflauf Janssons Frestlese fertig gebacken ist und du ihn dir endlich schmecken lassen kannst.

Du möchtest andere Gerichte aus dem Norden kennenlernen? Dann entdecke unsere Rezepte der schwedischen Küche. Ein richtiger Klassiker ist die Västerbotten-Quiche, die mit einem regionalen, würzigen Käse zubereitet wird. Sind Kartoffeln vom Auflauf übrig, dann verarbeite sie zu einem Pytt i Panna. Auch das wohl bekannteste Gericht Schwedens, Köttbullar, darf hier nicht fehlen.