Joghurt-Bowl mit Feigen und Walnüssen: Frühstück in nur 10 Minuten

Leckere Frühstücksidee: Joghurt-Bowl mit Feigen und Walnüssen

Immer nur Brötchen oder Toast zum Frühstück? Laaaangweilig! Wie wäre es stattdessen mal mit einer Joghurt-Bowl? Die kannst du ganz nach Lust und Laune anpassen. Die heutige Variante begeistert mit einer süßen Note, die uns ein wenig von Urlaub in Griechenland träumen lässt. Ein cremiger griechischer Joghurt wird getoppt von frischen Feigen, gerösteten Walnüssen und flüssigem Honig. Das macht satt und gute Laune, vor allem gerade jetzt, wo es besonders schwer fällt, morgens das Bett zu verlassen.

Eine Zubereitungszeit von nur zehn Minuten ist perfekt für alle, die am Morgen nicht viel Zeit haben. Du musst lediglich den Joghurt in eine Schüssel geben, darauf halbierte Feigen und geröstete Walnüsse verteilen und alles mit flüssigem Honig beträufeln.

Mit Feigen schmeckt die Frühstücksbowl jetzt besonders gut, da die süßen Früchte aktuell noch Saison haben. Alternativ kannst du aber auch getrocknete Feigen verwenden. Oder du bereitest alles mal mit Pflaumen vor. Das schmeckt genauso lecker. Je nach Jahreszeit kannst du der Joghurt-Bowl immer wieder ein neues Topping verpassen. Wie wäre es mit Erdbeeren im Sommer und Heidelbeeren? Auch Äpfel passen perfekt dazu. Und im Winter, wenn sich das Angebot an frischen Früchten in Grenzen hält, greifst du einfach auf tiefgekühltes Obst zurück.

Beginne deinen Tag auf leckere Art und Weise und gönn dir diese einfache Joghurt-Bowl, die dich den ganzen Vormittag über gut satt hält. Übrigens: Auch eine Açai-Bowl ist schnell zubereitet und liefert jede Menge Vitamine. Ebenso wie ein Blutorangen-Quark mit selbstgemachtem Granola oder ein Müsli mit Joghurt und Balsamico-Beeren.

Joghurt-Bowl mit Feigen und Walnüssen Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 40 g Walnüsse

4 frische Feigen

400 g griechischer Joghurt

2 EL flüssiger Honig online, zum Beispiel hier 🛒 Zubereitung Hacke die Walnüsse grob. Erhitze dann eine Pfanne und röste sie darin ohne Fett goldbraun an. Stelle sie zum Abkühlen beiseite. Wasche die Feigen und halbiere sie. Verteile den griechischen Joghurt gleichmäßig auf zwei Schüsseln. Lege die Feigenhälften auf den Joghurt, streue die gerösteten Walnüsse darüber und träufle gleichmäßig den Honig darauf. Notizen Wenn es morgens beim Aufstehen noch dunkel ist, mach es dir am Frühstückstisch mit einem Heidekraut-Teelicht gemütlich.

