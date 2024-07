Joghurt-Kaffee aus Vietnam: kühler Wachmacher im Sommer

Vietnam ist bekannt für seine florierende Kaffeekultur. Die Liste der Kaffeespezialitäten scheint endlos zu sein. Ein erfrischender Repräsentant ist dieser Joghurt-Kaffee aus Vietnam, der aus Eiswürfeln, Kondensmilch, Joghurt und einem kräftigen Kaffee besteht. Schnell zusammengemixt erhältst du so ein kühles Getränk, das wach und gute Laune macht. Die Zutaten hast du wahrscheinlich bereits zu Hause!

Joghurt-Kaffee aus Vietnam: nur vier Zutaten

Und wenn nicht, dann sind sie einfach zu besorgen. Der Joghurt-Kaffee aus Vietnam wird traditionell natürlich mit vietnamesischem Joghurt zubereitet, der aus frischer Milch und gezuckerter Kondensmilch besteht. Hierzulande müssen wir daher etwas improvisieren. Um ein möglichst authentisches Ergebnis zu erzielen, mischst du daher Kondensmilch mit Naturjoghurt. Am besten die Vollfettversion – wenn schon, denn schon!

Danach gibst du gecrushte Eiswürfel in ein Glas und füllst den Joghurt hinein. Gib einen kräftigen Espresso darüber und genieße den Joghurt-Kaffee aus Vietnam mit einem Trinkhalm auf deiner sonnigen Terrasse. Ein Genuss! Achte wenn möglich darauf, für deinen Espresso die Robusta-Bohne zu verwenden. Die wird in Vietnam am meisten kultiviert und schmeckt besonders kräftig. Wenn du magst, kannst du auch einen speziellen Filter besorgen, den sogenannten Phin. Damit kannst du den Kaffee besonders authentisch zubereiten.

Den Phin stellst du auf ein Glas und befüllst ihn mit Kaffeepulver. Dieser wird mit heißem Wasser übergossen. Nach etwa fünf Minuten ist der Kaffee durchgelaufen. Du kannst deinen Joghurt-Kaffee aus Vietnam aber ohne spezielle Gerätschaften zubereiten. Das Ergebnis wird dir in jedem Fall schmecken. Die Kombination aus kräftigem Kaffee und cremig-süßem Joghurt ist einfach etwas ganz Besonderes. Und Eiswürfel sind im Sommer sowieso immer willkommen.

Es gibt noch mehr Kaffeespezialitäten, die du unbedingt probieren solltest. Dazu gehört der vietnamesische Eierkaffee, der mit Eigelb zubereitet wird. Auch die Spanier haben einen tollen Kaffee zu bieten, den Barraquito. Der wird ebenfalls mit Kondensmilch und einem Schuss Likör zubereitet. Und wusstest du, dass du Kondensmilch selbst machen kannst? Das ist ganz einfach!