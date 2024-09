Joghurtkuchen mit Apfel: einfach backen und genießen

Das Gute liegt so nah, das Leckere ist oft so schlicht. Der Joghurtkuchen mit Apfel repräsentiert genau das. Ein bodenständiger Kuchen aus der Kastenform, mehr braucht es manchmal nicht, um glücklich zu sein. Er duftet, ist saftig und fruchtig und in 15 Minuten zusammengerührt. Bestenfalls kannst du sogar Äpfel aus dem eigenen Garten verwenden, doch dafür ist es im Juli wahrscheinlich noch etwas zu früh. Bei einer Tasse Kaffee schmeckt der Kuchen wie ein Stück des Himmels!

Joghurtkuchen mit Apfel: Gutes kann so einfach sein!

Manchmal brauchen wir einfach einen Kuchen. Egal, ob glücklich oder traurig, entspannt oder gestresst: der Joghurtkuchen mit Apfel macht jede Situation besser. Das Gute ist, dass du die Zutaten mit hoher Wahrscheinlichkeit schon zu Hause hast. So bist du auch vor spontanem Besuch mit diesem Rezept bestens gewappnet. Das i-Tüpfelchen auf der duftenden Backkreation sind eine großzügige Portion Schlagsahne und Puderzucker.

Verwende für deinen Joghurtkuchen mit Apfel am besten eine Sorte, die beim Backen angenehm weich wird und süß schmeckt. Dazu gehören beispielsweise Elstar, Gala, Braeburn, Boskoop und Jonagold. Du kannst die Äpfel übrigens auch mit einer anderen Obstsorte austauschen, denn unser Joghurtkuchen ist wandelbar und kontaktfreudig. Birnen würden ebenfalls eine tolle Kombination abgeben.

Die Verwendung von Olivenöl ist ein kleiner Geheimtipp unter uns Hobbybäckern. Es sorgt für eine besonders fluffige, saftige Konsistenz!

Der Joghurtkuchen mit Apfel ist unglaublich einfach zuzubereiten. Schneide die Äpfel in Stückchen. Dann verrührst du Olivenöl, Zucker und Salz mit einem Handrührgerät. Gib nach und nach die Eier dazu. Rühre fleißig weiter und gib anschließend Joghurt, Mehl und Backpulver dazu. Zum Schluss vermengst du noch die Apfelstücke mit dem Teig. Der kommt in eine gefettete Kastenform und anschließend für ca. 45 Minuten in den Ofen.

