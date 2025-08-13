Sommer ist Johannisbeerzeit: Back dir was Feines

Wenn das Leben dir Johannisbeeren schenkt… mach Schnecken draus! Aber nicht irgendwelche: Diese fruchtigen Johannisbeerschnecken vereinen alles, was du in einem Gebäck liebst – fluffigen Hefeteig, eine cremig-süße Quarkfüllung und das gewisse Etwas, das jede Schnecke einzigartig macht. Ob für dich selbst oder als Highlight auf deiner nächsten Kaffeetafel, diese Schnecken werden garantiert Herzen (und Bäuche) erobern!

Rezept für fluffige und fruchtige Johannisbeerschnecken

Wenn es eine Sache gibt, die Kindheitserinnerungen auslöst, sind es unter anderem Johannisbeeren. Sie gehören für mich einfach zum Sommer dazu. Und katapultieren mich direkt in den Garten meiner Mutter. Sobald die kleinen Beerchen reif waren, buk meine Mama im Sommer immer „Träubleskuchen“. Wenn du davon noch nie gehört hast, ist das nicht so schlimm. Im Grunde genommen ist das nur die schwäbische Bezeichnung für Johannisbeerkuchen.

Bevor es ans Backen ging, durften meine Schwester und ich beim Pflücken der Beeren helfen. Die Ernte fiel meist sehr großzügig aus, weil wir einen riesigen Johannisbeerstrauch im Garten hatten. Es gab also immer genug Nachschub für Träubleskuchen und allerlei andere Leckereien, die meine Mama aus den Beeren zubereitete.

Ein Gebäck, dass ich selbst immer wieder gerne backe und esse, sind Schnecken in allen Variationen. Und nachdem mein süßer Zahn wieder gefüttert werden wollte, musste ein Rezept her. Ich wollte die Sommertradition von zu Hause auf meine eigene Weise fortführen, also beschloss ich kurzerhand Johannisbeerschnecken zu backen!

Die Zubereitung ist denkbar einfach. Nur etwas Geduld für den Hefeteig solltest du mitbringen. Immerhin steht und fällt mit ihm das ganze Rezept. Sobald der Teig aber mal zusammengeknetet ist und geruht hat, geht der Rest aber eigentlich ganz schnell.

Für die Füllung brauchst du nämlich nur etwas Quark mit Zucker und Vanillezucker verrühren und vorsichtig die Johannisbeeren unterrühren. Die Masse kommt dann auf den rechteckig ausgerollten Teig und dieser wird anschließend von der langen Seite her aufgerollt. Danach schneidest du die Rolle in dicke Scheiben und platzierst sie in einer gefetteten Auflaufform. Nun müssen die Johannisbeerschnecken nur noch in den Ofen. Im Anschluss kannst du dir die fluffigen und fruchtigen Gebäckstücke mit einer Tasse Tee oder Kaffee schmecken lassen.

Johannisbeerschnecken Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gehzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 50 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Hefeteig: 250 ml lauwarme Milch

75 g Zucker

1/2 Würfel frische Hefe

500 g Weizenmehl

1 Prise Salz

75 g weiche Butter

1 Bio-Zitrone Abrieb (optional) Für die Füllung: 250 g Quark

50 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

300 g Johannisbeeren Außerdem: Puderzucker zum Bestäuben Zubereitung Vermische die lauwarme Milch mit dem Zucker und brösele die Hefe hinein. Lass die Mischung 5-10 Minuten stehen, bis sich Blasen bilden.

Gib das Weizenmehl, Salz, die weiche Butter und optional die Zitronenschale in eine Schüssel. Füge die Hefemischung hinzu und verknete alles zu einem geschmeidigen Teig. Lass den Teig mit einem Tuch abgedeckt an einem warmen Ort für 1 bis 1 1/2 Stunden gehen.

Verrühre in der Zwischenzeit den Quark mit Zucker und Vanillezucker.

Wasche die Johannisbeeren und zupfe sie von den Rispen. Hebe sie vorsichtig unter die Quarkmischung.

Rolle den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einem Rechteck aus. Verteile die Johannisbeer-Quark-Mischung auf dem Teig und rolle ihn von der langen Seite her straff auf.

Schneide die Teigrolle in 12 gleichgroße Stücke und setze die Schnecken in eine gefettete oder mit Backpapier ausgelegte Backform 🛒 . Lass sie erneut 20-30 Minuten gehen.

Heize derweil den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze (160 °C Umluft) vor.

Backe die Schnecken ca. 25 Minuten, bis sie goldbraun sind. Lass die Schnecken danach abkühlen.

Bestäube sie vor dem Servieren mit etwas Puderzucker.

