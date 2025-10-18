Hol dir die Nordseeküste auf den Teller

Es gibt Kombinationen, die einfach immer gut funktionieren und dieser Kabeljau mit Gurkensalat ist ein perfektes Beispiel dafür. Fisch mit Zitrone ist ohne Frage ein „Match made in heaven“. Und auch ein simpler Gurkensalat mit Zwiebeln und einem unkomplizierten Dressing aus ein paar Kräutern und Weißwein-Essig macht nicht nur aufgrund seiner schnellen Zubereitung glücklich. Wie gut beides zusammen passt, erfährst du mit diesem herrlichen Rezept.

Rezept für Kabeljau mit Gurkensalat

Dieses Gericht ist genau richtig, wenn du ein schnelles, unkompliziertes, aber trotzdem aromatisches Essen zaubern möchtest. Die Devise ist hier ganz klar: weniger ist mehr. Und das zahlt sich aus.

Ein wenig Salz und Pfeffer, ein wenig Zitronenabrieb und -saft und fertig gewürzt ist der Fisch. Auch der Salat ist im Handumdrehen zubereitet und vermengt und sorgt für frische Abwechslung auf dem Teller. Nicht nur mit Blick auf die Zubereitung ist der Kabeljau mit Gurkensalat eine Mahlzeit für jede Gelegenheit. Er passt auch problemlos zu jeder Jahreszeit und lässt sich dann wiederum immer wieder mit saisonalen oder auch einfach nur deinen Lieblingszutaten anpassen.

Wenn du an wärmeren Tagen eher etwas Leichtes genießen möchtest, dann glänzt diese schnelle Zubereitung ohne irgendwelchen weiteren Zutaten. Ist es kälter und sollte dir eher nach etwas deftigem und sättigendem sein, ist der Kabeljau mit Gurkensalat ebenfalls für dich da.

Soll es ein stärkendes Mittagessen werden, dann kannst du ihn einfach mit Pell- oder Ofenkartoffeln essen. Doch auch zum Abendbrot kann dieser Fisch ein kleines Highlight sein. Am besten schmeckt er dann in meinen Augen auf einem kräftigen Bauernbrot. Also, worauf wartest du? Hol die Fangnetze ein und überzeuge dich in nur 30 Minuten von diesem köstlichen Rezept der Nordseeküste.

Bei Leckerschmecker wirst du jeden Tag mit neuen, köstlichen Rezepten versorgt. Wenn du eher Lust auf ein mediterranes Fischgericht hast, dann probiere unbedingt auch unseren Kabeljau nach griechischer Art mit Feta. Einen Klassiker, der mich immer wieder an Weihnachtsmärkte erinnert ist dieser Fisch im Bierteig. Aber auch eine fruchtige Zubereitung ist möglich, wie Kabeljau mit Apfelkompott beweist.

Kabeljau mit Gurkensalat Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 Bio-Zitrone

800 g Kabeljaufilet

2 Salatgurken

2 rote Zwiebeln

2 EL Weißwein-Essig

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Prise Zucker

4 EL neutrales Pflanzenöl

1 Bund Dill

1/2 Bund Petersilie Zubereitung Wasche die Zitrone heiß ab. Reibe etwas von der Schale ab, halbiere sie und presse den Saft aus. Wasche den Kabeljau, tupfe in trocken und schneide ihn in 4 Stücke. Beträufle ihn mit dem Zitronensaft und lass ihn zur Seite gestellt etwas ziehen. Wasche die Gurken gründlich ab und schneide sie in dünne Scheiben. Schäle die Zwiebeln und schneide sie in Würfel. Tipp: Mit einem : Mit einem Gemüseschneider 🛒 geht das besonders schnell und einfach. Verquirle Essig, etwas Salz und Pfeffer, eine Prise Zucker und 2 EL Öl miteinander. Vermenge Gurken, Zwiebeln und die Marinade miteinander und schmecke sie noch einmal mit Salz und Pfeffer ab. Würze den Fisch mit Salz und Pfeffer. Brate ihn in 2 EL Öl von jeder Seite 4-5 Minuten bei mittlerer Hitze an. Wasche die Kräuter und tupfe sie trocken. Schneide beides klein, lass aber etwas vom Dill übrig. Vermenge die Kräuter mit der abgeriebenen Zitronenschale und etwas Salz. Streue die Mischung über die gebratenen Filets. Platziere den Fisch auf dem Gurkensalat und garniere ihn mit dem zur Seite gelegten Dill. Notizen Wenn du noch auf der Suche nach der passenden Dekoration bis, um vollends in Meeresstimmung zu kommen, dann schau dir unbedingt diese Anleitung für DIY-Seesterne aus Modelliermasse von den Genialen Tricks an.

