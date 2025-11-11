Dein liebster Knuspersnack fürs Frühstück oder die Brotdose

Na, auch mal wieder auf der Suche nach Inspiration für dein nächstes Frühstück oder die Kita-, Schul-, oder Bürobrotbox? Schnell soll es natürlich gehen und lecker noch dazu sein? Dann kann ich dir unsere Käse-Maispuffer wärmstens empfehlen. Die knusprig gebackenen Taler bereichern jedes Frühstück und schmecken warm und kalt richtig gut. Mit der doppelten Menge hast du gleich einen tollen Vorrat, wenn es morgens mal wieder schnell gehen muss. Hier ist das einfache Rezept!

Knusprig, käsig, lecker: Käse-Maispuffer

Das Rezept für die Käse-Maispuffer ist durch Zufall entstanden, als ich mal wieder eine neue Frühstücksidee für meine Tochter gesucht habe. Eines Morgens fanden sich im Kühlschrank noch ein Rest Käse, der weg musste und ein Schälchen mit Mais, das von der selbstgemachten Pizza am Vorabend übrig geblieben war.

Meine Tochter und mein Mann essen gerne Puffer und Pancakes in allen Formen und Variationen, daher beschloss ich, einen Teig herzustellen, in dem ich den geriebenen Käse und die Maiskörner verarbeiten wollte. Ich experimentierte ein wenig mit der Mehl- und Backpulvermenge und verschiedenen Gewürzen. Am Ende kamen diese leckeren Käse-Maispuffer heraus. Ich habe mich für Salz, Pfeffer und Paprikapulver entschieden, mediterrane Kräuter wie Oregano oder Rosmarin kann ich mir aber auch gut in den Puffern vorstellen.

Die angegebene Menge reicht ungefähr für sechs Puffer. Es lohnt sich aber, direkt die doppelte Teigmenge zuzubereiten und damit einen kleinen Vorrat anzulegen. Die Puffer lassen sich nämlich auch wunderbar einfrieren und dann bei Bedarf im Toaster schnell auftauen. So hast du immer eine gesunde und leckere Kleinigkeit für deine Lunchbox parat. Oder, wenn wie bei uns, nach der Kita der kleine Hunger zuschlägt, einen schnellen Snack.

Morgens zum Frühstück serviere ich die Käse-Maispuffer gerne mit einem kleinen Kräuterquark-Dip und etwas frischer Rohkost wie Gurke, Paprika und Tomaten. So kann der Tag doch nur gut werden, oder?

Zu den Käse-Maispuffern kannst du natürlich noch weitere köstliche Kleinigkeiten servieren oder in der Brotdose mitgeben. Darf es herzhaft bleiben, kommen auch diese Zucchini-Knoblauch-Bites immer gut an. Ebenso wie herzhaft-süße Müsli-Käsestangen. Kleine und große Süßmäuler lieben auch diese Mini-Bananen-Pancakes. Gibt es die in der Lunchbox, sind sie bei uns immer zuerst weg.

Mit selbstgemachten Dingen frühstückt es sich doch gleich doppelt gut.

Käse-Maispuffer Vanessa Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 Ei

50 ml Milch

50 g geriebener Käse

75 g Dinkelmehl Typ 630

1/2 TL Backpulver

60 g Mais

1 Prise Salz

1 Prise Paprikapulver edelsüß

1 Prise Pfeffer

Butter zum Braten Zubereitung Verrühre das Ei mit der Milch. Gib alle anderen Zutaten bis auf die Butter dazu und vermische alles gut. Erhitze Butter in einer großen Pfanne. Gib den Teig mit einem Esslöffel in eine Pfanne und brate die Käse-Maispuffer bei mittlerer Hitze goldgelb braun. Wende sie zwischendurch einmal. Tipp: Statt eines Esslöffels lässt sich der Teig auch wunderbar mit einem Statt eines Esslöffels lässt sich der Teig auch wunderbar mit einem Eisportionierer 🛒 in die Pfanne geben.

