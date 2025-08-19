Dieses Brot mit Käse, Knoblauch und Pesto macht alles besser

Wer liebt nicht den himmlischen Duft von frisch gebackenem Brot? Wenn dann noch Knoblauch, Käse und Pesto ins Spiel kommen, wird’s einfach unwiderstehlich. Ja, ich wage zu behaupten: Es gibt kaum etwas Besseres, als die Kombination aus diesen Zutaten. Lass uns schnell ein köstliches Käse-Pesto-Knoblauchbrot backen. Das macht nicht nur Vampire nervös, sondern lässt viele Herzen höherschlagen!

Einfach lecker: Käse-Pesto-Knoblauchbrot

Frischer Knoblauch macht nicht nur Vampire nervös, er sorgt für das gewisse Etwas und gibt dem Brot eine besondere, würzige Note. Vermischt mit grünem Pesto bildet er die frische, kräuterige Füllung für das Käse-Pesto-Knoblauchbrot.

Und dann darf natürlich der Käse nicht fehlen. Ob du dich für Gouda, Mozzarella oder Cheddar entscheidest, geschmolzener Käse macht einfach alles besser. Die goldbraune, zart schmelzende Kruste auf dem Brot ist wie die Umarmung eines guten Freundes. Du wirst wahrscheinlich nie hören: „Oh nein, da ist zu viel Käse!“

Käse und Pesto werden eingebettet in einen fluffigen, selbstgemachten Hefeteig. Er bildet die Basis für das Käse-Pesto-Knoblauchbrot, die dem Ganzen Halt gibt und dich gleichzeitig mit ihrer weichen Textur umhaut. Durch verschiedene Gewürze oder Vollkornmehl kannst du den Hefeteig individuell anpassen. Wie wäre es zum Beispiel mit etwas Tomatenmark im Teig, einem roten Pesto und getrockneten Tomaten für eine fruchtig-tomatige Variante?

Wenn das Käse-Pesto-Knoblauchbrot am Ende frisch aus dem Ofen kommt, die Küche mit seinem Duft erfüllt ist und beim ersten Bissen die köstliche Kombination von herzhaftem Käse, würzigem Knoblauch und aromatischem Pesto im Mund verschmilzt, wird schnell klar, warum diese Zutatenkombination so gut ist.

Das Käse-Pesto-Knoblauchbrot ist ein echter Allrounder. Es passt ideal als Beilage zu einem Grillfest oder an gemütlichen Abenden mit Familie und Freunden, wenn das Brot auf dem Tisch steht und alle zugreifen können. Oder du genießt die herzhafte Leckerei einfach selbst, bei einem Glas Weißwein oder einem kühlen Pils.

Hast du jetzt Lust bekommen, noch weiter unter die Hobbybäcker zu gehen? Dann versuche dich als Nächstes mal an einem Zucchini-Käsebrot oder einem Bubble Bread mit Käse und Kräutern. Wenn es ein süßes Brot sein darf, dann können wir dir unser Pflaumenbrot empfehlen. Viel Spaß beim Backen!

Käse-Pesto-Knoblauchbrot Vanessa 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Ruhezeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 50 Minuten Min. Portionen 1 Brot Zutaten 1x 2x 3x 160 ml Milch

20 g Hefe frisch

1 TL Zucker

300 g Weizenmehl

30 ml neutrales Öl

Salz

3 Knoblauchzehen

1/2 Glas Pesto online z.B. hier 🛒

200 g geriebener Käse Zubereitung Erwärme die Milch, bis sie lauwarm ist, und rühre die Hefe und den Zucker unter, bis sich die Hefe aufgelöst hat. Lass die Mischung etwa 5-10 Minuten ruhen, bis sich kleine Bläschen bilden.

Gib das Mehl in eine Schüssel und forme in der Mitte eine Mulde. Gieß die Hefemilch hinein, füge das Öl und eine Prise Salz hinzu und verknete alles mit den Händen oder einer Küchenmaschine zu einem glatten, elastischen Teig. Falls der Teig zu klebrig ist, gib etwas mehr Mehl dazu. Decke die Schüssel mit einem sauberen Tuch ab und lass den Teig an einem warmen Ort 1 Stunde gehen, bis er sein Volumen verdoppelt hat.

In der Zwischenzeit schäle die Knoblauchzehen, presse sie und vermische sie mit dem Pesto in einer kleinen Schüssel.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Rolle den aufgegangenen Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einem Rechteck aus, etwa 0,5 cm dick. Verteile das Pesto gleichmäßig, streue den Käse darüber und rolle den Teig von der langen Seite her auf, sodass eine Wurst entsteht. Bestreiche das Brot erneut mit etwas Pesto und streue etwas Käse darüber.

Gib das Brot auf einen Rost und backe es für 25-30 Minuten, bis es goldbraun ist und der Käse schön geschmolzen ist.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.