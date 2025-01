Zu jeder Feier – ob groß oder klein, im Sommer oder Winter, drinnen oder draußen – gehört eine kleine, aber feine Auswahl an schmackhaften Leckereien für die Gäste. Richtig glücklich, gesprächig und ausgelassen ist man schließlich nur, wenn der Magen gefüllt ist. Wage dich für deine nächste Feierlichkeit doch einmal an diese Käsebällchen der anderen Art. Bereit für leckere Käse-Happen?

Gefüllte Käse-Happen zum Snacken

Was die Panade der Käse-Happen betrifft, ist mit Lust dazu und etwas Kreativität natürlich noch Luft nach oben. Wie wäre es mit einem Mix aus verschiedenen Nüssen, oder etwas Schärfe mit Chilipulver? Probieren, probieren und nochmals probieren ist hier die Devise, um deinen Favoriten zu finden!

Die Käse-Happen sind ein super Fingerfood und machen sich gut auf dem Partybuffet. Jeder Gast kann zugreifen, wenn ihm danach ist, ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Denn die köstlich gefüllten Käse-Happen kommen mit „Stiel“ – einem Stück Salzstange, an dem sie einfach in den Mund gesteckt werden können. Raffiniert!

