Köstliche Käsekartoffelrolle mit Hackfleisch: Die macht dich glücklich

Hast du mal wieder Lust auf ein eindrucksvolles Gericht, das optisch richtig etwas hermacht und gleichzeitig absolut köstlich schmeckt? Dann ist diese Käsekartoffelrolle mit Hackfleisch genau das Richtige für dich. Himmlisch lecker und überhaupt nicht kompliziert nachzumachen.

Deftige Käsekartoffelrolle, die Eindruck macht

Diese Käsekartoffelrolle macht dich – mit wem auch immer du sie teilst – garantiert glücklich und richtig satt. Ein absolut herrliches Gericht, mit köstlicher Soße, einer würzigen Füllung und wunderbar fäden-ziehendem Käse.

Diese Mahlzeit macht ohne Frage Eindruck und ist genau das Richtige, wenn du am Wochenende mal wieder ein eher ausgefallenes Gericht zubereiten möchtest. Also, worauf wartest du? Ab in den Supermarkt und koche dieses Wohlfühlgericht nach. Es geht auch viel leichter, als du es zunächst vielleicht erwarten würdest.

Auch wenn das Rezept auf den ersten Blick vielleicht kompliziert erscheint, trügt der Schein hier. Du wirst schnell feststellen, dass es einfach mehrere kleine Schritte sind und du immer den nächsten angehen kannst, während der vorherige gerade im Ofen oder in der Pfanne gart.

Bereite zunächst die Kartoffelmasse vor. Reibe dazu einfach die Kartoffeln grob und vermenge sie kräftig mit den Eiern und Käse. Etwas Salz und Pfeffer dazu und dann ab in den Ofen!

Anschließend kannst du dich um die Füllung kümmern. Diese geht ebenfalls kinderleicht von der Hand. Schneide das Gemüse klein und brate dann nacheinander Hackfleisch, Zwiebeln, Paprika und Tomatenmark an, bevor du alles in der Pfanne ablöschst und etwas köcheln lässt.

Die Béchamelsoße kannst du nebenbei auch schon vorbereiten. Hole die Kartoffeln aus dem Ofen, sobald sie fertig sind, drehe sie – wie im Video zu sehen – einmal um und verteile die Hackfleischfüllung darauf. Rolle sie danach zusammen, schneide sie in zwei Teile und lege sie in eine Auflaufform. Béchamelsoße und Käse darauf verteilen, ein letztes Mal in den Ofen, fertig!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wenn du jetzt noch mehr Lust auf Kartoffelrollen hast, bist du bei Leckerschmecker absolut richtig. Diese deftige Kartoffelrolle mit Ricotta-Spinat-Füllung wird mit Kartoffelscheiben zubereitet. Wenn du Kartoffelpuffer magst, wirst du unsere Kartoffelpufferrolle lieben. Und eine Zucchini-Rolle beweist, dass anderes Gemüse in Rollenform genauso köstlich sein kann.