Dieser Blechkuchen ist cremig und knusprig zugleich

Wenn es um Kuchenklassiker geht, darf der Käsekuchen nicht fehlen. Seine cremige Füllung und der sahnige Geschmack haben viele Fans. Ob mit oder ohne Boden ist immer wieder die große Frage. Wir sind uns einig: mit extra knusprigem Boden! Käsekuchen mit Blätterteig vom Blech bietet einen genialen Mix aus cremig und knusprig und gewinnt mit Sicherheit die Herzen aller Kuchen-Fans.

So wird dein Käsekuchen mit Blätterteig vom Blech perfekt

Käsekuchen ist ein echter Klassiker, der angeblich schon seit der Antike existieren soll. Schon die alten Griechen sollen mit Käse gefüllten Kuchen verspeist haben. Damals schmeckte das Ganze zwar noch etwas rustikaler, aber wenn sich ein Rezept über so viele Jahre hält, muss das bedeuten, dass es gut ist. Diese Version als Käsekuchen mit Blätterteig vom Blech ist ein moderner Twist des Traditionskuchens.

Dafür brauchst du nicht viel. Verwende am besten fertigen Blätterteig aus dem Kühlregal. Drücke diesem gut in ein Backblech 🛒 und verteile die Käsekuchenfüllung darauf. Diese besteht aus Quark, Frischkäse, Zucker, Ei und Vanillepuddingpulver. Für eine leicht säuerliche Note verwenden wir außerdem gern Zitronensaft und -schale. Stelle hier sicher, dass du eine Bio-Zitrone nimmst, denn so schützt du dich vor schädlichen Pestiziden. Dann wandert der Kuchen in den Ofen und backt dort vor sich hin. Ein kleiner Tipp: Decke den Kuchen nach etwa 30 Minuten mit Alufolie ab, damit er nicht zu dunkel wird.

Du kannst den Kuchen übrigens auch anpassen, wenn dir nach einem anderen Geschmack zumute ist. Wie wäre es zum Beispiel, wenn du einen Teil der Masse mit Kakao vermischst und den Teig so marmorierst? Oder gib ein paar gefrorene Beeren mit auf den Teig. Mit einfachen Mittel verleihst du dem Kuchen so einen ganz neuen Geschmack.

Lust auf mehr leckere Käsekuchen-Rezepte? Dann backe einen besonders sahnigen Käsekuchen mit Mascarpone oder einen fruchtigen Pfirsich-Käsekuchen. Nahezu unverschämt lecker ist dieser Karamell-Käsekuchen.

Käsekuchen mit Blätterteig vom Blech Nele 4.03 ( 249 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 20 Stücke Kochutensilien 1 Backblech, 42 x 29 cm Zutaten 1x 2x 3x 2 Rollen Blätterteig

3 Eier

200 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

500 g Magerquark

200 g Frischkäse

1/2 Bio-Zitrone Saft und Schale

100 ml Milch

50 g weiche Butter

1 Pck. Vanillepuddingpulver Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Rolle den Blätterteig aus und leg die beiden Platten leicht überlappend auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Drücke den Teig an den Stoßstellen fest und forme an den Rändern einen kleinen Rand, damit die Füllung später nicht ausläuft.

Schlage die Eier mit dem Zucker und dem Vanillezucker in einer großen Schüssel schaumig.

Rühre Quark, Frischkäse, Milch, Zitronensaft, -schale und weiche Butter unter, bis eine glatte Masse entsteht.

Siebe das Vanillepuddingpulver über die Masse und rühr es sorgfältig ein, damit keine Klümpchen entstehen.

Gieße die Quarkmasse gleichmäßig auf den Blätterteig und streich sie glatt.

Backe den Kuchen auf der mittleren Schiene für 40–50 Minuten, bis die Oberfläche goldgelb ist. Decke den Kuchen nach etwa 30 Minuten locker mit Alufolie ab, damit er nicht zu dunkel wird.

Lass den Kuchen nach dem Backen vollständig auskühlen, damit die Füllung fest wird.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.