Unbedingt nachbacken: Alle lieben diesen Käsekuchen vom Blech

Auf Käsekuchen kann man sich einigen – dieser Klassiker schmeckt einfach allen. Der cremig-fluffige Teig aus Quark begeistert Groß und Klein und ist seit jeher ein Erfolgsgarant. Normalerweise kennt man das Gebäck rund aus der Springform. Wir backen heute allerdings einen Käsekuchen vom Blech. Lust, mitzumachen?

Käsekuchen vom Blech: Lieblingskuchen mal anders

Der Käsekuchen vom Blech macht eine ganze Meute satt und glücklich. Daher eignet sich hervorragend für große Feierrunden. Aber auch beim gemütlichen Kaffeenachmittag in kleiner Runde ist er ein gern gesehener Gast. Immerhin greift man gern zweimal zu, so saftig ist das Gebäck. Und: Am nächsten Tag schmeckt es mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser. Da lohnt es sich, auch für wenige Gäste gleich das große Blech zu backen.

Unfassbar lecker: Käsekuchen, Quarkkuchen, Topfenkuchen oder Cheesecake. Das Lieblingsgebäck kennt viele Namen und ist in unterschiedlichsten Ländern zu Hause. Aber wo besteht der Unterschied zwischen Käsekuchen und Cheesecake? Wir haben uns die Klassiker genauer angesehen.

Unser Käsekuchen vom Blech besteht aus einem Boden und der cremigen Quarkmasse, die darauf Platz nimmt. Den Teig bereitest du zuerst vor, denn der muss noch eine halbe Stunde im Kühlschrank ruhen, bevor du damit weitermachen kannst.

Hast du ihn auf dem Backblech ausgebreitet, kannst du die Creme aus Quark, Sahne, Eiern und Co. darauf verteilen. Der Käsekuchen vom Blech wandert danach für 45 Minuten in den Ofen. Je nach Ofenart variiert die Backzeit um wenige Minuten. Prüfe daher am besten bereits fünf bis zehn Minuten vor Ende der regulären Zeit, wie es um dein Gebäck steht. Wird die Oberfläche beispielsweise zu dunkel, ist der Kuchen aber noch nicht durch, lege am besten Backpapier darauf.

Nach dem Kuchenschlemmen ist vor dem Kuchenschlemmen! Deshalb versorgen wir die am besten sofort mit weiteren Ideen für cremige Käse-, Quark- oder Cheesecakes. Dieser Erdbeer-Cheesecake wird nicht gebacken, und dieser amerikanischer Käsekuchen hat Kuchenfans auf der ganzen Welt. Ebenfalls ein Genuss: unser Quarkkuchen ohne Boden. Unwiderstehlich lecker!