Kaffee-Zimtschnecken: unwiderstehlich für Kaffeefans und Schleckermäuler

Diese himmlischen Kaffee-Zimtschnecken vereinen zwei der besten Geschmacksrichtungen: den wärmenden, würzigen Zimt und den aromatischen, tiefen Geschmack von Kaffee. Das macht sie zu einem hervorragenden Begleiter beim nachmittäglichen Kaffeetisch oder gleich morgens zum Frühstück. Als Snack zum Mitnehmen während eines Herbstspazierganges eignen sie sich ebenfalls wunderbar.

Kaffee-Zimtschnecken: herrlicher Duft

Zimtschnecken, auch als „Cinnamon Rolls“ oder „Kanelbullar“ bekannt, sind ein traditionelles Gebäck, das ursprünglich aus Skandinavien stammt. Besonders beliebt sind sie in Schweden, wo sie fast schon einen Kult-Status genießen. Dort wird am 4. Oktober sogar der „Tag der Zimtschnecke“ gefeiert! Aber auch weltweit haben sich Zimtschnecken in Bäckereien und Cafés etabliert – und das zurecht. Diese süßen, weichen Teigrollen, gefüllt mit Zimt, Butter und Zucker, sind ein absoluter Klassiker.

Für alle, die das klassische Zimtgebäck lieben und eine Tasse Kaffee zum guten Ton gehört, kommt hier die nächste Stufe des Genusses: Kaffee-Zimtschnecken! Wie der Name schon verrät, setzen wir diesen Leckerbissen mit einem Hauch von Kaffee das i-Tüpfelchen auf. Der Instant-Kaffee in der Füllung und die Kaffeeglasur sorgen für einen dezenten Kaffeegeschmack, der sich perfekt mit der süßen Zimtmischung verbindet.

Die Zubereitung ist einfach und lässt sich auch von Backanfängern problemlos bewältigen. Nachdem du den Hefeteig vorbereitet hast, lässt du ihn an einem warmen Ort ruhen, bis er schön aufgegangen ist. Danach wird der Teig ausgerollt und großzügig mit einer Mischung aus Butter, Zucker, Zimt, Kakao und Kaffee bestrichen. Beim Aufrollen entsteht die typische Schneckenform, die man schon im rohen Zustand am liebsten vernaschen möchte. Nach einer kurzen Gehzeit kommen die Schnecken in den Ofen, wo sie goldbraun gebacken werden. Abschließend verleiht die Kaffeeglasur den Schnecken das i-Tüpfelchen.

Probiere doch auch mal unser Zimtschnecken-Brot! Oder diese fruchtigen Versionen: Blaubeer-Zimtschnecken und Bananen-Zimtschnecken schmecken ebenfalls wunderbar.