Diese knusprigen Kaffeebohnenkekse gehören auf deine Kaffeetafel

Knusprige Kaffeebohnenkekse sind ein süßer Hingucker auf deiner Kaffeetafel. So beeindruckst du nicht nur spontane Gäste mit der süßen Nascherei, sondern machst allen voran dir selbst eine Freude. Denn schon das Backen der niedlichen Kekse macht Spaß und ist unkompliziert. Du brauchst weder viele Zutaten noch viel Zeit dafür. Doch vor allem schmecken sie ausgezeichnet zu einer Tasse Kaffee!

Kaffeebohnenkekse: knusprige Köstlichkeit

Freust du dich auch immer besonders über einen Keks, der in einem Café zu seiner Tasse Kaffee serviert wird? Dieses kleine Detail ist das i-Tüpfelchen auf dem Kaffeegenuss. Warum dann nicht auch zu Hause ein paar knusprige Kekse zum Kaffee genießen? Noch dazu welche, die die Form einer Kaffeebohne haben? Mit unserem Rezept für die kreativen und niedlichen Kekse kannst du dein Keksglas im Handumdrehen auf Vorrat auffüllen.

Die Kaffeebohnenkekse sind in der türkischen Küche in aller Munde. Und bald auch in deiner! Du benötigst nur etwas Instantkaffee, Butter, Zucker, Speisestärke, ein wenig Kakao, Mehl, Backpulver und ein Ei. Mische zunächst den Instantkaffee mit einem Esslöffel heißem Wasser in einer Schüssel. Gib nun Butter, Ei, Mehl und Stärke dazu. Vermenge alles zu einem Teig und teile mit der Hand walnussgroße Portionen ab. Forme daraus ovale Kekse und lege sie mit etwas Abstand auf ein Backblech mit Backpapier.

Nun kommt ein Zahnstocher ins Spiel. Dieser macht aus den ovalen Keksen richtige Kaffeebohnenkekse. Drücke ihn der Länge nach in den Teig. Nun müssen die knusprigen Naschereien nur noch 15 Minuten im vorgeheizten Backofen gebacken werden. Das Ergebnis schmeckt wunderbar aromatisch und ist eine tolle geschmackliche und optische Ergänzung zum heißen Kaffee.

Ein italienischer Klassiker auf dem Kaffeetisch sind diese nussigen Cantuccini. Diese edlen Kaffee-Pralinen schmecken mit Kaffeelikör besonders gut! Und Sfogliatine sind italienische Blätterteigkekse, die ebenfalls wunderbar zu einer Tasse Kaffee schmecken.