Wirf deinen Kaffeesatz nicht weg, mach Cookies daraus

Kaffeesatz landet bei dir meist im Müll oder höchstens noch als Dünger in der Erde deiner Pflanzen? Dann solltest du unser Rezept für Kaffeesatz-Cookies kennen. Denn damit kannst du die übrig gebliebenen Reste deines Frühstückskaffees einfach in leckere Kekse verwandeln und gleichzeitig Abfall vermeiden. Klingt gut? Dann backe diese Cookies unbedingt einmal nach.

Einfaches Rezept für Kaffeesatz-Cookies

Wie oft habe ich mich schon gefragt, was ich eigentlich noch mit dem Kaffeesatz, der jeden Morgen so anfällt, eigentlich noch machen kann. Klar, ihn als Dünger für die Pflanzen auf dem Balkon verwenden oder sich daraus ein Körperpeeling zu machen, sind Tipps, die mittlerweile viele kennen. Aber kann man daraus auch etwas Essbares zaubern?

Unsere Köchin Adrianna hatte ein Idee und einfach Kekse daraus gebacken. Die sind in einer knappen halben Stunde bereit zum Wegknuspern. Der Teig besteht aus Kaffeesatz, Mehl, braunem und weißem Zucker, Butter, Salz, Ei und Natron. Daraus rührst du einen Teig an, aus dem du gleichmäßige kleine Kugeln formst, die du auf ein Blech setzt und dann im Ofen backst.

Perfekt sind sie, wenn sie außen knusprig und innen noch weich sind. Und da sie ja schließlich Kaffee enthalten warum sie deshalb nicht auch zum Frühstück genießen? Oder du gönnst dir einen Cookie als keinen, süßen Muntermacher als Highlight am Nachmittag.

Kaffeesatz-Cookies Adrianna Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 200 g weiche Butter

40 g Kaffesatz

120 g brauner Zucker

80 g weißer Zucker

1/2 TL Salz

1 Ei Größe M

250 g Weizenmehl Type 405

1 TL Natron Zubehör (z.B. dieser hier 🛒 1 Eisportionierer Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze (160 °C Umluft) vor und lege Backbleche mit Backpapier aus. Verrühre die zimmerwarme Butter, Kaffeesatz, braunen Zucker, weißen Zucker und Salz mit dem Handrührgerät maximal 1 Minute. Achte darauf, dass die Butter nicht so weich wird, dass sie schaumig-weiß wird. Stelle die Schüssel ggf. 10 Minuten in den Kühlschrank. Füge das Ei hinzu und verrühre es kurz. Mische Mehl und Natron und arbeite sie in den Teig ein, bis eine homogene Masse entsteht. Forme aus dem Teig 12 Kugeln (mit Eisportionierer oder leicht bemehlten Händen). Ordne je 6 Cookies pro Blech mit Abstand versetzt an. Backe die Cookies im vorgeheizten Ofen 10-12 Minuten. Achte darauf, dass sie nur am Rand leicht gebräunt sind und in der Mitte hell bleiben, damit sie innen weich („chewy“) bleiben. Lass die Cookies vollständig auskühlen. Notizen Tipp: Für leckere Varianten kannst du außerdem entweder 150 g Zartbitter-Schokochips oder 100 g gehackte, weiße Kuvertüre und 150 g gehackte, gesalzene Macadamianüsse hinzufügen.

