Kakao-Burritos mit Erdbeeren: ein Frühstück für Naschkatzen

Manchmal braucht es nur ein gutes Frühstück, um den Tag grandios zu starten. Diese Kakao-Burritos mit Erdbeeren sind das ideale Frühstück für alle, die es süß mögen und sich am Morgen etwas gönnen wollen. Diese warmen, aufgerollten Crêpes machen direkt nach dem Aufstehen einfach glücklich.

Kakao-Burritos mit Erdbeeren: wie ein Nachtisch zum Frühstück

Die Kakao-Burritos mit Erdbeeren sind im Handumdrehen zubereitet und machen garantiert Lust auf mehr. Da die Schlagsahne mit Vanillezucker und gezuckerter Kondensmilch aufgeschlagen wird, fühlt es sich fast so an, als würdest du dir ein Dessert zum Frühstück gönnen.

Der Trick bei dieser Zubereitung liegt darin, dass der Teig nicht mit Milch, sondern mit einem Kakaogetränk angerührt wird. So bekommen die dünnen Pfannkuchen eine schokoladige Note, die nicht zu aufdringlich ist. Du kannst den Kakao mit Kakaopulver selbst anrühren oder aber auch ein fertiges Kakaogetränk nehmen. Hauptsache, es bringt genug Geschmack mit.

Anschließend brätst du die Crêpes ohne zusätzliches Fett in einer beschichteten Pfanne an, wodurch sie schön leicht werden, was bei der Füllung auch sinnvoll ist. Die Sahnefüllung hält dich mühelos satt. Mit den frischen Erdbeeren in diesen köstlichen Kakao-Burritos hast du geniale kleine, saftige Fruchtmomente, die das Gericht ideal abrunden. Gerade jetzt, wo die roten Früchte wieder anfangen, richtig erdbeerig zu schmecken, sind sie wie für dieses Rezept gemacht.

Zum Schluss noch ein Geheimtipp für diese kleine Sünde zum Frühstück: Natürlich schmecken die Kakao-Burritos mit Erdbeeren besonders gut, wenn sie gerade aus der Pfanne kommen und noch warm sind. Du kannst die Crêpes aber auch ein wenig abkühlen lassen, bevor du sie mit der Füllung bestreichst und dann für ein bis zwei Stunden in den Kühlschrank stellen. Pack sie danach für ein Picknick im Park ein und genieße ultimatives Dessertfeeling.

Wenn du noch mehr köstliche Erdbeerrezepte ausprobieren willst, bist du bei Leckerschmecker an der richtigen Adresse. Wenn du Schokolade ebenfalls liebst, wird dich dieser Erdbeer-Schokokuchen aus der Kastenform glücklich machen. Noch ein herrliches Gebäck sind unsere Erdbeer-Zimtschnecken. Und für einen fruchtigen Tagesstart musst du einen Erdbeer-Matcha-Latte probieren.

Kakao-Burritos mit Erdbeeren Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 350 ml Kakao fertig oder selbst gemischt

2 Eier Größe M

150 g Mehl

400 g Schlagsahne

2 Pck. Sahnesteif

1 Pck. Vanillezucker

4 TL gezuckerte Kondensmilch

500 g Erdbeeren Zubereitung Vermenge Kakao, Eier und Mehl in einer Rührschüssel zu einem dünnen Teig und backe ihn in einer beschichteten Pfanne 🛒 ohne Fett zu dünnen Crêpes aus.

Schlage währenddessen die Sahne mit dem Sahnesteif und Vanillezucker steif. Hebe die Kondensmilch unter.

Wasche die Erdbeeren, entferne den Strunk und schneide sie klein.

Bestreiche die Crêpes mit der Sahne, verteile die Erdbeeren darauf, klappe die Pfannkuchen an den Außenseiten nach innen und rolle sie dann zusammen.

