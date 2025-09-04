Kakaokuchen: saftig und soo einfach

Dampfend, warm und rundum gemütlich – über eine heiße Tasse Kakao freuen wir uns mit Sicherheit alle. Wobei, verallgemeinern sollte man auch nicht. Bestimmt wird es die ein oder andere Person geben, die gerade ruft „Aber ich mag doch gar keinen Kakao!“ Und das ist auch okay so. Doch eine gemütliche, kulinarische Umarmung soll es auch für diese Menschen geben. Daher backen wir heute einen Kakaokuchen, der alle Vorzüge des Heißgetränks mit sich bringt, aber eben auf eine Kuchengabel passt.

Schnelles Rezept für Kakaokuchen

In der Welt der schnellen Kuchenrezepte gibt es kaum etwas Besseres als solche, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Geschmacklich natürlich auch, aber darum geht es mir hier gerade nicht. Ich meine die Mengenangaben. Für diesen Kakaokuchen zum Beispiel brauchst du je 150 Gramm Zucker, Öl, Milch, Kakaopulver und Mehl. Dazu kommen dann weitere Zutatenklassiker wie Ei, Salz und Backpulver. Kurz verrühren, ab in die Kastenform und schon steht der Kuchen im Ofen und geht fluffig auf.

Kakaokuchen ist also einer dieser Kuchen, die blitzschnell in die Röhre wandern. So eignet er sich auch, wenn sich einigermaßen spontan kuchenliebender Besuch ankündigt. Noch dazu verkörpert er alles, wofür eine warme Tasse heiße Schokolade steht und lässt sich dennoch mit der Gabel essen. Perfekt, oder?

Übrigens: Wenn du deinen Kakaokuchen ein wenig aufmotzen möchtest, kannst du hervorragend etwas gehackte Schokolade, Nüsse oder sogar tiefgefrorene Beeren in den Teig geben. Diese Extrazutaten verleihen dem Backwerk eine persönliche Note und sorgen für ein köstliches Geschmackserlebnis. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los!

Probiere auch weitere leckere Schokokuchen mit Leckerschmecker. Dieser schnelle Schokokuchen aus 4 Zutaten kommt ohne Mehl aus. Schwedischer Schokoladenkuchen ist wunderbar klebrig. Auch für eine Person kannst du backen, nämlich diesen Tassenkuchen aus dem Airfryer.

Kakaokuchen

Portionen 12 Stücke
Kochutensilien 1 Kastenform 30 x 11 cm, hier 🛒
Zutaten
1x 2x 3x
4 Eier

150 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Prise Salz

150 ml Milch

150 ml Rapsöl

150 g Mehl

150 g Kakaopulver gesüßt

2 TL Backpulver Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und fette eine Kastenform oder Springform ein.

Schlage die Eier mit dem Zucker, dem Vanillezucker und der Prise Salz in einer großen Schüssel schaumig.

Gib die Milch und das Rapsöl dazu und rühre alles gut um.

Vermische in einer separaten Schüssel das Mehl, das Kakaopulver und das Backpulver.

Siebe die trockenen Zutaten nach und nach zu den flüssigen und rühre alles zu einem glatten Teig.

Fülle den Teig in die Form und backe den Kuchen für etwa 40–45 Minuten. Mache die Stäbchenprobe, um sicherzustellen, dass der Kuchen durchgebacken ist.

Lass ihn nach dem Backen in der Form etwas abkühlen, bevor du ihn herausnimmst und servierst.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.