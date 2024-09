Kakaokuchen: saftig und soo einfach

Dampfend, warm und rundum gemütlich – über eine heiße Tasse Kakao freuen wir uns mit Sicherheit alle. Wobei, verallgemeinern sollte man auch nicht. Bestimmt wird es die ein oder andere Person geben, die gerade ruft „Aber ich mag doch gar keinen Kakao!“ Und das ist auch okay so. Doch eine gemütliche, kulinarische Umarmung soll es auch für diese Menschen geben. Daher backen wir heute einen Kakaokuchen, der alle Vorzüge des Heißgetränks mit sich bringt, aber eben auf eine Kuchengabel passt.

Schnelles Rezept für Kakaokuchen

In der Welt der schnellen Kuchenrezepte gibt es kaum etwas Besseres als solche, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Geschmacklich natürlich auch, aber darum geht es mir hier gerade nicht. Ich meine die Mengenangaben. Für diesen Kakaokuchen zum Beispiel brauchst du je 150 Gramm Zucker, Öl, Milch, Kakaopulver und Mehl. Dazu kommen dann weitere Zutatenklassiker wie Ei, Salz und Backpulver. Kurz verrühren und schon steht der Kuchen im Ofen und geht fluffig auf.

Kakaokuchen ist also einer dieser Kuchen, die blitzschnell in die Röhre wandern. So eignet er sich auch, wenn sich einigermaßen spontan kuchenliebender Besuch ankündigt. Noch dazu verkörpert er alles, wofür eine warme Tasse heiße Schokolade steht und lässt sich dennoch mit der Gabel essen. Perfekt, oder?

Übrigens: Wenn du deinen Kakaokuchen ein wenig aufmotzen möchtest, kannst du hervorragend etwas gehackte Schokolade, Nüsse oder sogar tiefgefrorene Beeren in den Teig geben. Diese Extrazutaten verleihen dem Backwerk eine persönliche Note und sorgen für ein köstliches Geschmackserlebnis. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los!

Probiere auch weitere leckere Schokokuchen mit Leckerschmecker. Dieser schnelle Schokokuchen aus 4 Zutaten kommt ohne Mehl aus. Schwedischer Schokoladenkuchen ist wunderbar klebrig. Auch für eine Person kannst du backen, nämlich diesen Tassenkuchen aus dem Airfryer.