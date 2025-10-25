Diese Marmelade ist unkonventionell lecker

Hast du schon mal Marmelade aus Kakis gemacht? Wenn nicht, ist das hier dein Signal. Denn die orangefarbenen Früchte sind jetzt reif und stecken voller Geschmack, den du mit Sicherheit den Rest des Jahres vermissen wirst. Nicht jedoch, wenn du ihn konservierst, zum Beispiel als Kaki-Marmelade. Wie du diese zubereitest, erfährst du jetzt.

Kaki-Marmelade: sieht sonnig aus und schmeckt fruchtig-lecker

Kakis gehören vermutlich zu meinen Top fünf Lieblingsfrüchten. Schon als Kind war ich begeistert, wenn die knallorangefarbenen Früchte ihren Weg in die Obstkiste fanden, die meine Familie wöchentlich erhielt. Damals gab es sie noch nicht so häufig, weshalb ich hocherfreut war, als das Obst seinen Weg mit der Zeit regelmäßiger in die Supermarktregale fand. Heute freue ich mich jedes Jahr auf den Oktober, denn das bedeutet, sie sind wieder so weit.

Der lateinische Name von Kaki bedeutet übersetzt „Götterfrucht“, ein anderer Name für sie ist „Honigapfel“. Das klingt sehr poetisch, passt allerdings meiner Meinung nach perfekt. Schließlich schmeckt das Fruchtfleisch wunderbar süß, honigartig und gleichzeitig ist die Sorte, die es hierzulande meist gibt – Rojo Brillante – knackig wie ein Apfel. Doch nicht nur roh lässt sich Kaki genießen, auch als Kaki-Marmelade ist sie eine echte Offenbarung.

Die Zubereitung ist sehr einfach. Du brauchst nur frische Kakis, die du schälst (die Schale kann man zwar essen, in der Kaki-Marmelade ist sie jedoch unangenehm hart) und aufkochst, bis sie weich sind. Dann pürierst du sie und vermischst das Mus mit Gelierzucker. Nach knapp vier Minuten sprudelndem Kochen ist die Marmelade schon bereit, in Gläser gefüllt zu werden. Verschließe sie fest und warte, bis sie ein Vakuum gebildet haben. Dann hält sich der Aufstrich im dunklen, kühlen Küchenschrank mehrere Monate. Einfach köstlich!

Kakis schmecken in allerlei Zubereitungen hervorragend. Backe doch auch mal einen Kaki-Mürbeteig-Kuchen, ein Kaki-Spekulatis-Porridge oder einen Kaki-Milchshake.

Kaki-Marmelade Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 kg Kakis

1 Zitrone

400 g Gelierzucker 2:1 Zubehör (à 250 ml, etwa diese hier 🛒 4 Marmeladengläser Zubereitung Schäle die Kakis und schneide sie in kleine Stücke. Entferne dabei den Stielansatz und harte Stellen. Gib das Fruchtfleisch in einen großen Topf und presse die Zitrone dazu. Koche die Früchte bei mittlerer Hitze, bis sie weich sind – das dauert etwa 10 Minuten. Püriere alles fein mit einem Stabmixer, bis eine gleichmäßige Masse entsteht. Rühre den Gelierzucker ein und bringe die Masse unter Rühren zum Kochen. Lass sie etwa 4 Minuten sprudelnd kochen. Mach dann eine Gelierprobe: Gib etwas Marmelade auf einen kalten Teller. Wird sie fest, ist sie fertig. Fülle die heiße Marmelade sofort in saubere, heiß ausgespülte Gläser und verschließe sie fest. Notizen Verfeinere die Kaki-Marmelade mit etwas Vanillemark oder einer Prise Zimt, wenn du magst.

