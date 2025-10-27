Dieser Crumble rettet jeden Morgen

Wenn die Morgen grau und kalt sind, der Regen der Nacht noch die Scheiben herunterläuft und du dich mit verschlafenen Augen zur Kaffeemaschine schleppst, dann brauchst du ein Frühstück für die Seele. Dieser Kaki-Pflaumen-Crumble ist genau das Richtige, um gemütlich und ohne Stress in den Tag zu starten.

Kaki-Pflaumen-Crumble: ein wunderbares Herbstfrühstück

Normalerweise verbinden wir den Herbst mit deftigen, herzhaften und rustikalen Gerichten. Kaum verwunderlich, denn sobald die Temperaturen sinken, wärmen dich Eintöpfe, Currys und Suppen wieder wohlig von innen auf. Doch es darf durchaus auch süß und fruchtig werden.

Auch wenn es hier nicht zur Verwendung kommt, ist ja zum Beispiel Pumpkin Spice DAS Herbstgewürz schlechthin. Doch auch über einige Obstsorten dürfen wir uns in dieser Jahreszeit freuen. Und in diesem Kaki-Pflaumen-Crumble kommen zwei der in meinen Augen leckersten Früchte des Herbstes in einem gemütlichen Frühstück zusammen!

Bei Crumbles handelt es sich eigentlich um typische Nachspeisen aus der englischen und US-amerikanischen Küche. Sie entstanden vermutlich während des Zweiten Weltkrieges in Großbritannien. Durch die Lebensmittelrationierung suchte man nach einer kostengünstigen Alternative zu Teigböden.

Also bedeckte man einfach Obst mit einer Streusel-ähnlichen Decke aus Mehl, Zucker und Butter und fertig war ein simples, aber köstliches Dessert. Wird es als Nachspeise gegessen, dann schmeckt es besonders gut mit Vanilleeis oder einem Klecks Sahne. Doch in Kombination mit Haferflocken, Nüssen und den passenden Gewürzen ergibt es mittlerweile auch ein schmackhaftes, fruchtig-süßes Frühstück.

Kaki-Pflaumen-Crumble Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 3 Kakis

400 g Pflaumen

1/2 Bio-Orange

1 EL Apfelsaft

3 EL Agavendicksaft

80 g gemahlene Mandeln

50 g gemahlene Haselnüsse

60 g Haferflocken

80 g Mehl Type 405

70 g Kokosfett

1/2 TL gemahlener Zimt

1/4 TL gemahlener Ingwer z.B. online hier 🛒 verfügbar

1 Prise Salz Zubehör (etwa 25 x 18 cm, z.B. online hier 🛒 verfügbar) Auflaufform Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Wasche die Kakis und Pflaumen gründlich ab. Entkerne die Pflaumen und schneide sie in Spalten. Schneide das Grün der Kakis ab und die Früchte dann ebenfalls in Spalten. Wasche die Orange heiß ab. Reibe etwas von der Schale ab, halbiere sie und presse den Saft aus. Vermische den Orangenschalenabrieb mit 1 EL Apfelsaft, 1 EL Agavendicksaft und den kleingeschnittenen Früchten. Fette eine Auflaufform leicht ein und gib die Fruchtmischung hinein. Vermenge für die Streusel Mandeln, Haselnüsse, Haferflocken, Mehl, Kokosfett, 2 EL Agavendicksaft, Zimt, Ingwer und eine Prise Salz in einer Schüssel. Verknete alles mit den Händen, bis sich gleichmäßige Streusel bilden. Verteile die Streusel gleichmäßig über den Früchten und backe alles für etwa 30 Minuten, bis die Oberfläche goldbraun ist und die Früchte leicht blubbern. Notizen So richtig gemütlich wird das Frühstück erst mit der passenden Tischdeko. Schau bei Geniale Tricks vorbei und bastel dir ein wunderschönes Besenheiden-Teelicht

