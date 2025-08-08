Zoodles mit Kick: So hast du Zucchini noch nie gegessen

Lust auf etwas Leichtes mit maximalem Geschmack? Dann mach dich bereit für diese geniale Mischung aus zarten Zoodles, einer extra cremigen Erdnuss-Sesam-Soße und einem Hauch von Chili. Dieses Rezept für kalte Zucchini-Nudeln mit Erdnuss-Sesam-Soße ist nicht nur schnell auf deinem Teller, sondern eine wahre Geschmacksexplosion aus Würzigkeit und Frische. Legen wir los!

So bereitest du die kalten Zucchini-Nudeln mit Erdnuss-Sesam-Soße zu

Die Zucchini mag auf den ersten Blick vielleicht unscheinbar wirken, aber hinter ihrer sanften, grünen (oder manchmal gelben) Haut steckt ein wahres Kraftpaket an Nährstoffen und kulinarischen Möglichkeiten. Botanisch gesehen gehört die Zucchini tatsächlich zur Familie der Kürbisgewächse. Ursprünglich stammt sie aus Mittel- und Südamerika, aber ihre heutige Form als „Zucchini“, wie wir sie kennen, hat ihren Ursprung in Italien. Der Name leitet sich übrigens von „Zucca“ (italienisch für Kürbis) ab.

Zucchini sind nicht nur vielseitig in der Küche, sondern punkten auch in Sachen Gesundheit. Hier sind ein paar Highlights. Mit gerade mal etwa 20 Kalorien pro 100 Gramm ist die Zucchini ein echtes Leichtgewicht. Perfekt, wenn man sich gesund ernähren möchte, ohne auf Geschmack zu verzichten. Besonders Vitamin C steckt reichlich in der Zucchini, das dein Immunsystem stärkt. Auch Vitamin A, das gut für deine Augen und Haut ist, ist mit von der Partie. Dann kommt auch noch Magnesium und Kalium dazu, die sie damit zu einem idealen Begleiter für Muskel- und Herzgesundheit machen. Ihr hoher Wassergehalt sorgt für Frische und leichte Verdaulichkeit, was sie besonders an heißen Tagen zur perfekten Zutat macht.

Kurz gesagt: Zucchini sind der perfekte Mix aus leicht, gesund und vielseitig. Wir haben uns dazu entschieden, sie heute mal in Form von Zoodles und mit einer cremigen Erdnuss-Sesam-Soße zu genießen.

Dazu drehen wir sie einfach durch einen Spiralschneider. Danach legen wir die Zoodles für etwa 30 Minuten in einem Sieb mit Salz ein. Das sorgt dafür, dass die Zucchini Flüssigkeit abgibt und später die Soße besser aufnehmen kann. Nach 30 Minuten pressen wir das überschüssige Wasser aus und geben die Zucchini-Nudeln in eine Schüssel.

In der Zwischenzeit kannst du die Soße vorbereiten. Dafür vermischst du Erdnussbutter, Sesampaste, Sojasoße, Sesamöl, etwas Chiliöl, Limettensaft, Honig, Chiliflocken und geriebenen Knoblauch miteinander. Anschließend gibst du die Soße zu den Zoodles und vermengst alles gründlich. Nur noch mit ein paar Frühlingszwiebeln, geröstetem Sesam und Koriander garnieren – fertig!

Bock auf mehr Zoodle-Rezepte? Dann mach dir als nächstes Mal Zucchini-Nudeln mit Tomatensoße und wage dich an einen Zoodle-Auflauf mit Pesto – grüner geht’s nicht! Oder gönn dir Zoodles mit Garnelen als sommerliches Feierabendessen. Lass es dir schmecken!

Kalte Zucchini-Nudeln mit Erdnuss-Sesam-Soße Olivia 3.58 ( 7 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (online erhältlich, z.B. hier 🛒 1 Spiralschneider Zutaten 1x 2x 3x Für die Zucchini-Nudeln: 3 große Zucchini

1 TL Salz Für die Erdnuss-Sesam-Soße: 2 Knoblauchzehen

2 EL Sojasoße

1 EL Erdnussbutter

1 EL Tahini online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 EL Sesamöl online erhältlich, z.B. hier 🛒

2-3 TL Chiliflocken oder nach Geschmack

1 TL Chiliöl oder nach Geschmack

1-2 TL Honig nach Geschmack

1 TL Limettensaft Für die Garnitur: 1/2 Bund frischer Koriander zum Garnieren

2-3 Frühlingszwiebeln zum Garnieren

etwas Sesam zum Garnieren Zubereitung Wasche die Zucchini und verwende einen Spiralschneider, um Zucchini-Nudeln aus ihnen herzustellen.

Gib die Zucchini-Nudeln in ein Sieb, füge Salz hinzu und vermische alles gut. Lass sie für 30 Minuten über der Spüle oder einem Topf abtropfen.

Schäle derweil den Knoblauch und presse ihn mit Hilfe einer Knoblauchpresse fein. Verrühre den Knoblauch mit den restlichen Zutaten für die Soße.

Drücke die überschüssige Flüssigkeit aus den Zucchini-Nudeln und gib sie gemeinsam mit der Soße in eine Schüssel. Vermenge alles gründlich und lass es einige Minuten ziehen.

Wasche, trockne und schneide in der Zwischenzeit den Koriander fein. Schneide die Frühlingszwiebeln in Ringe.

Röste den Sesam kurz in einer Pfanne ohne Öl.

Garniere die Zucchini-Nudeln mit Koriander, Frühlingszwiebeln und Sesam.

