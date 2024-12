Dieser Dessert-Klassiker wird dich überzeugen

Gib 100 g Zucker mit 2 EL Wasser in einen Topf und lass den Zucker erst schmelzen, dann karamellisieren. Bewege den Topf zwischendurch hin und her, damit sich der Zucker gleichmäßig verteilt. Rühren solltest du nicht, sonst bleibt das Karamell am Löffel kleben.