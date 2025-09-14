Diesen Brownies kann niemand widerstehen

Seit ich denken kann liebe ich Karamell. Und Käsekuchen. Und Schokolade. Was könnte es also Besseres geben als köstliche Karamell-Käsekuchen-Brownies? Ziemlich wenig, wenn du mich fragst. Für Naschkatzen wie mich sind sie wirklich ein wahrgewordener Traum und viel einfacher nachgebacken als du es erwarten würdest.

Karamell-Käsekuchen-Brownies: ein unwiderstehlich süßer Traum direkt aus dem Ofen

Manche Desserts sind pure Verführung. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich hatte schon immer einen Faible für alles, das irgendwie mit Karamell zu tun hatte. Vollmilch-Brocken waren meine absoluten Lieblingsbonbons und wenn ich früher McDonald’s für ein McSundae-Eis einen Besuch abstattete, musste ich natürlich immer nach extra Karamellsoße fragen.

Abgesehen davon gehören Käsekuchen und Brownies zu meinen Lieblingskuchen. Umso besser also, dass alles in diesen Karamell-Käsekuchen-Brownies vereint wird. Wie sagt man so schön? Alle guten Dinge sind drei. Und dementsprechend eignen sich die kleinen Kuchen auch perfekt als Dessert nach einem gemeinsamen Dinner mit Freunden, machen sich gut zum Nachmittagskaffee oder sorgen im Büro für kleine Glücksmomente, wenn dich die Motivation mal wieder verlassen hat.

Eigentlich gibt es nicht wirklich viel im gesamten Prozess zu beachten, sodass auch Backanfänger dieses Rezept problemlos hinbekommen sollten. Nur bei der Karamellschicht ist ein wenig mehr Aufmerksamkeit gefordert. Lass dich nicht verunsichern, der Vorgang wirkt anspruchsvoller als er es am Ende ist.

Wichtig ist, dass du den Zucker langsam bei mittlerer Hitze schmelzen lässt, ohne dass er verbrennt. Dadurch erhält er seinen typischen bernsteinfarbenen Glanz und sein unverkennbares köstliches Aroma. Sobald das geschafft ist und die Sahne sowie die Butter ebenfalls im Topf sind, hast du die größte Herausforderung auch schon bewältigt. Dann muss sie nur noch abkühlen und kann zuletzt auf dem Kuchen verteilt werden, bevor er in den Ofen kommt. Gutes Gelingen und noch viel wichtiger: Guten Appetit.

Bei Leckerschmecker probieren wir immer wieder gerne neue Dinge aus. Wenn du jetzt noch mehr leckere Backrezepte probieren möchtest, dann schau dir auch unsere Red Velvet Brownies an. Wusstest du, dass du Brownies im Airfryer zubereiten kannst? Und für alle Karamell-Liebhaber da draußen ist ein Lotus-Kuchen aus der Kastenform die richtige Wahl.

Karamell-Käsekuchen-Brownies Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Ruhezeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 12 Stück Kochutensilien (20 x 20 cm, z.B. online hier 🛒 verfügbar) Brownie-Backform Zutaten 1x 2x 3x Für die Karamellsoße: 100 g Zucker

60 ml Schlagsahne

30 g Butter Für die Brownie-Schicht: 120 g Butter

150 g Zucker

60 g Backkakao

2 Eier Größe M

1 TL Vanilleextrakt

70 g Mehl

1 Prise Salz

1/2 TL Backpulver Für die Käsekuchen-Schicht: 200 g Frischkäse

60 g Zucker

1 Ei Größe M

1 TL Vanilleextrakt

1 Prise grobes Meersalz optional, für Salted Caramel Zubereitung Lass den Zucker in einem Topf bei mittlerer Hitze schmelzen, bis er goldbraun karamellisiert. Lösche ihn vorsichtig mit der Sahne ab und verrühre sie beim Eingießen.

Gib die Butter dazu und verrühre sie ebenfalls, bis sich alles aufgelöst hat. Lass die Mischung so bei niedriger Hitze köcheln, bis eine glatte Soße entsteht. Lass sie anschließend abkühlen.

Heize den Backofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vor.

Schmelze die Butter für den Brownieteig und verrühre sie mit dem Zucker. Rühre anschließend Kakao, Eier und den Vanilleextrakt ein.

Mische in einer separaten Schüssel Mehl, Salz und Backpulver. Hebe die Mischung unter die Butter-Kakao-Mischung.

Fülle den Teig in eine mit Backpapier ausgelegte Brownieform und streiche ihn glatt.

Vermische für die Käsekuchen-Schicht den Frischkäse und Zucker cremig miteinander. Gib Ei und Vanilleextrakt dazu und verteile die Creme gleichmäßig auf dem Brownieteig.

Verteile nun die abgekühlte Karamellsoße mit einem Teelöffel auf der Käsekuchenschicht. Ziehe mit einer Gabel oder einem Holzstäbchen spiralförmige Muster ein, sodass ein Marmormuster entsteht.

Stelle die Form in den vorgeheizten Ofen und backe alles für 35-40 Minuten, bis die Käsekuchenschicht gestockt ist. Leicht wackelig darf sie dabei noch sein.

Lass es in der Form vollständig auskühlen und stelle es anschließend für mindestens 2 Stunden zum fest werden in den Kühlschrank.

Schneide die Brownies in entsprechende Stücke und verfeiner sie nach Belieben mit etwas Karamellsoße oder einer Prise groben Meersalz für den Salted Caramel-Twist.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.