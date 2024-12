So hättest du einen Weihnachtsbraten nicht erwartet

Hast du schon eine Idee für deinen diesjährigen Weihnachtsbraten? Nein? Naja, jetzt schon! Denn dieses Rezept für Karamellbraten mit Ofengemüse ist alles, was du für ein leckeres Weihnachtsdinner brauchst. Die Zubereitung ist ungewöhnlich und führt doch dazu, dass du ein perfektes Ergebnis genießen darfst. Hier ist das Rezept.

Karamellbraten mit Ofengemüse: köstlich-zarter Schweinebraten zu Weihnachten

Wenn es um Weihnachtsbraten geht, denken viele an Gans oder Ente. Doch warum nicht einmal etwas Neues probieren? Der Karamellbraten aus Schweinerücken bringt mit seiner Kombination aus zartem Fleisch und süß-würziger Soße eine interessante Note auf den Festtagstisch. Was den Karamellbraten mit Ofengemüse so besonders macht? Das wäre dann wohl die Zubereitung, die du garantiert so noch nie gesehen hast.

Du benötigst zunächst erst einmal einen Schweinerücken oder, fast noch besser, einen Schweinenacken. Brate diesen rundum knusprig an. Und jetzt kommt schon der besondere Clou: Gieße warme Milch an, füge Gewürze hinzu und gare das Fleisch in dieser Milch durch. Was erst einmal seltsam klingen mag, hat einen einfachen Grund: Durch die enthaltenen Milchsäurebakterien wird das Fleisch ganz besonders zart. Die Aromen von Orange, Pfeffer und Zimt sorgen für einen besonders weihnachtlichen Touch.

Während das Fleisch in der Milch gart, hast du Zeit, deine Beilage zuzubereiten. Bei uns gibt es ein Ofengemüse en papillote, also im Backpapier. Dafür legst du die Zutaten auf ein Backpapier und bedeckst es mit einem anderen. Dadurch gehen beim Garen kaum Aromen verloren und das Ofengemüse bleibt saftig und lecker.

Und auch an Soße soll es unserem Karamellbraten mit Ofengemüse nicht fehlen. Bereite zunächst ein Karamell zu und lösche dieses mit etwas von der Milch ab. Dieses Gemisch kommt erneut zum Kochsud hinzu und verleiht dem Braten eine angenehme Karamellnote. Nimm das Fleisch dann heraus und stelle es warm. Der übrige Sud wird nun eingekocht und zwar so lange, bis er sämig und schön gebunden ist. Fertig ist dein weihnachtlicher Hauptgang!

