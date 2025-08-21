Vergiss Kräuterbutter: Diese karamellisierte Knoblauchbutter ist der Star auf dem Tisch

Es braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Manchmal reicht schon eine Scheibe frisches knuspriges Brot mit etwas Butter. Wenn es dir auch so geht, ist diese unfassbar cremige, aromatische karamellisierte Knoblauchbutter genau für dich. Ob für besondere Anlässe oder einfach so im Alltag: Dieses Rezept ist Liebe auf den ersten Bissen.

Rezept für karamellisierte Knoblauchbutter

Ich liebe Knoblauch! In fast jedes Gericht wandert bei mir mindestens eine Zehe mit hinein. Wenn man mich fragt, zählt hier der Grundsatz „Mehr ist mehr.“ Für mich kann es bei Knoblauch einfach nicht genug geben. Mir ist vollkommen bewusst, dass diese Liebe nicht jeder teilt. Aus Rücksicht auf meine Mitmenschen, vor allem die, in meinem näheren Umfeld, habe ich meinen Knoblauch-Konsum schon drastisch reduziert.

Dennoch gibt es immer noch einige Gerichte und Rezepte, da lass ich mir die ein oder andere Extra-Knoblauchzehe nicht nehmen. So wie bei dieser karamellisierten Knoblauchbutter. Alles, was bereits das Wort Knoblauch im Titel trägt, muss auch mit einer ordentlichen Portion davon daherkommen und überzeugen. Gerade dieses Rezept tut das auch. Wir verarbeiten sogar eine ganze Knolle Knoblauch darin. Wenn dir das doch etwas zu viel ist, kannst du selbstverständlich auch weniger hinzufügen.

Für die karamellisierte Knoblauchbutter starten wir, in dem wir ein ganzes Stück Butter gemeinsam mit den geschälten Zehen einer Knoblauchknolle in einen Topf geben. Nun schmelzen und bräunen wir die Butter ganz langsam. Dabei karamellisiert auch der Knoblauch. Danach lassen wir das Ganze für einige Minuten abkühlen, bevor wir es glatt pürieren und zum Schluss über einem eiskalten Wasserbad cremig aufschlagen.

Wir haben uns dazu entschieden, unsere karamellisierte Knoblauchbutter noch mit etwas frischem Thymian und Zitronenabrieb zu verfeinern. Auch Chiliflocken oder etwas grobes Meersalz machen sich gut darin. Guten Appetit!

Karamellisierte Knoblauchbutter Olivia 4.05 ( 148 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 12 Zutaten 1x 2x 3x 1 Knoblauchknolle

250 g Butter

2-3 Zweige frischer Thymian

1 Bio-Zitrone Abrieb

1 Prise Salz Zubereitung Löse die Knoblauchzehen aus der Knolle und schäle sie.

Gib den Knoblauch gemeinsam mit der Butter in einen Topf.

Schmilz die Butter bei geringer bis mittlerer Hitze. Bräune die Butter im Anschluss langsam bei geringer Hitze und karamellisiere den Knoblauch.

Nimm die gebräunte Butter mit dem Knoblauch vom Herd und lass das Ganze 10-15 abkühlen.

Wasche und trockne den Thymian. Zupfe die Blätter von den Zweigen ab. Wasche die Zitrone heiß ab und reibe etwa 1 TL von ihrer Schale ab.

Püriere die Butter und den Knoblauch, bis keine Knoblauchstückchen mehr zu sehen sind.

Fülle die flüssige Knoblauchbutter in eine Schüssel. Schlage sie über einem eiskalten Wasserbad mit Hilfe eines Handrührgeräts 🛒 auf, bis sie eine cremige Konsistenz hat.

Rühre vorsichtig den Zitronenabrieb und den frischen Thymian unter. Schmecke mit Salz ab.

